Sheridan Smith a expliqué comment son fils Billy l’a aidée à guérir après la mort déchirante de son père.

L’actrice l’a accueilli en mai de cette année, partageant la nouvelle qu’elle et son partenaire Jamie Horn avaient eu un fils.

Elle a perdu son cher papa, Colin, d’un cancer ce mois-ci il y a quatre ans, et depuis la période de Noël est teintée de tristesse.

« Je pense que depuis quelques années, depuis que mon père est décédé, je n’ai pas apprécié Noël parce que c’est arrivé à cette époque », a expliqué Sheridan à OK! magazine.

« Mais maintenant, pour pouvoir l'avoir pour mon petit garçon, c'est encore tellement excitant. J'ai hâte. Je vais m'habiller en Fairy Christmas. »







(Image: Getty Images)



Sheridan est impliqué dans deux productions au cours de la période, Jack and the Beanstalk: Ever After et Hansel et Gretel: Ever After, tous deux issus de l’esprit de son proche compagnon David Walliams.

« J’ai hâte que Billy me regarde à la télé, » dit-elle avec enthousiasme, « Il est incroyable. »

Sheridan a ajouté: « Il ne se souviendra pas beaucoup de [Christmas] mais ce n’est pas grave.

« Cela vous fait profiter à nouveau de Noël quand vous avez un petit. C'est contagieux. Je l'adore voir les guirlandes lumineuses. »







(Image: GETTY)









(Image: Sheridan Smith / Instagram)



Elle s’est récemment intéressée à la réalisation de films documentaires, dans Becoming Mum, qui brise les tabous.

Sheridan a cherché à dissiper les hypothèses sur la santé mentale des mères.

«C’est tellement énorme d’avoir un bébé», a-t-elle dit aux caméras, «je détesterais que les roues se détachent pendant la grossesse ou après la grossesse.

« Il y a tellement de femmes qui ressentent la même chose que moi, qui ont tout aussi peur que moi, et nous devons aller chercher des réponses. »

Accueillant Billy lors du premier verrouillage, il est arrivé trois semaines et demie plus tôt.









S’exprimant lors d’une séance de questions-réponses pour Jack and the Beanstalk, elle a déclaré: « Nous étions en lock-out pendant huit semaines après cela sans aide et nous n’avions pas eu de cours prénatals, donc c’était un moment un peu effrayant. »

Mais Sheridan assure maintenant aux fans qu’il va très bien.

«C’était une surprise et un peu de panique», se souvient-elle, «et puis nous avons été enfermés pendant huit semaines après cela.

« C’était une période effrayante, mais il est incroyable maintenant. C’est un gros singe. »