Billy Joel reporte un concert au Madison Square Garden en raison d’un virus

Billy Joel a annulé son tout dernier spectacle au Madison Square Garden de 2023 en raison d’une maladie qu’il a contractée.

Le crooner “Piano Man” est un artiste régulier du MSG à New York depuis 2014, date à laquelle il a commencé sa résidence dans la salle. Depuis, il donne un concert par mois au MSG.

Le spectacle, qui devait avoir lieu le 19 décembre 2022, aurait marqué le 86e spectacle mensuel de Joel et son 132e au Madison Square Garden. Le spectacle de décembre aurait été le dernier de l’année.

LA FILLE DE BILLY JOEL, ALEXA RAY, RÉVÈLE COMMENT LA STAR A RÉAGIT À SA NOUVELLE CHANSON: “IL M’A APPELÉ TOUT DE SUITE”

Joel a annoncé la nouvelle de l’annulation de son émission dimanche sur Twitter, citant une “infection virale” comme coupable. Il a également annoncé que le spectacle serait reporté à juin 2023.

“Je suis déçu de partager que je suis sous les ordres d’un médecin pour un repos vocal en raison d’une infection virale, donc malheureusement, je dois reporter mon concert du lundi 19 décembre au Madison Square Garden à juin”, a écrit le chanteur sur Twitter.

L’interprète de “Uptown Girl” a également exprimé son chagrin d’avoir annoncé l’annulation si près du jour du spectacle.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE FOX NEWS AUJOURD’HUI

“Je suis vraiment désolé de vous faire savoir si près du jour du spectacle, mais j’espérais être plus près d’un rétablissement complet maintenant. Malheureusement, cela ne s’est pas produit. J’ai hâte de vous voir célébrer le Nouvel An”, Joël a terminé son message.

En plus de sa résidence populaire au Madison Square Garden, Joel vient d’annoncer une série de concerts dans des stades en collaboration avec Stevie Nicks pour 2023. Jusqu’à présent, des spectacles ont été annoncés au Sofi Stadium de Los Angeles, en Californie, au AT&T Stadium d’Arlington, au Texas, Nissan Stadium à Nashville, Tennessee, Lincoln Financial Field à Philadelphie, Pennsylvanie, Ohio Stadium à Columbus, Ohio, GEHA Field à Arrowhead à Kansas City, Missouri, et Gillette Stadium à Foxborough, Massachusetts.