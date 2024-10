Billy Joel emmène ses filles au concert « record » de Taylor Swift

Billy Joel vient de se révéler être un super papa !

Le chanteur emblématique pourrait bien être un autre « homme meilleur » parmi tant d’autres qui ont suivi le mouvement des pères emmenant leurs filles voir Taylor Swift jouer pour elle. Tournée des époques.

Lundi, Joel a profité de son compte Instagram officiel pour partager des photos de lui et de sa famille assistant au spectacle de Miami. Amoureux crooner, qui s’est tenue au Hard Rock Stadium.

Non seulement ses filles, Della Rose et Remy Anne, ont pu profiter de sièges au sol lors du concert, mais leur famille de quatre personnes a également pu assister à la tournée sensationnelle aux côtés de la mère de la pop star, Andrea.





Alors que lui et sa femme, Alexis Roderick, posent pour une photo aux côtés de leurs filles et Andrea, l’homme de 57 ans s’est également révélé être un Swiftie en portant une chemise qui disait : « C’est moi, salut. Je suis le papa. C’est moi », une personnalisation mineure sur les paroles de la chanson à succès de Swift, Antihéros.

« Notre famille a assisté au concert de Taylor Swift au Hard Rock Stadium de Miami, où Billy Joel/Elton John’s Face à face Le concert détenait auparavant le record de places », a-t-il légendé le message.





Avec la deuxième photo du carrousel représentant Swift elle-même posant avec les filles de Joel, le Homme au piano Le chanteur a ajouté : « Le deuxième concert de Taylor au Hard Rock Miami a établi un nouveau record et a inauguré une nouvelle ère au Hard Rock Stadium. Nous étions si heureux de faire partie de ce concert record ! »

« De plus, nous avons pu célébrer avec sa maman », a-t-il mentionné en faisant référence à Andrea, ajoutant : « Célébrer le succès de quelqu’un n’annule pas le vôtre. Elle montre à nos filles tout ce qui est possible. En avant et vers le haut #swifties. »