Billy Joe Saunders: Boxer prévoit de revenir après avoir subi une fracture de l’orbite | Nouvelles de boxe

Billy Joe Saunders a déclaré que son opération s’était bien déroulée dimanche après sa défaite face à Saul ‘Canelo’ Alvarez – et a promis de revenir sur le ring.

Le corner de Saunders a jeté l’éponge après le huitième tour à Dallas samedi soir, après avoir vu les dégâts qu’Alvarez avait infligés avec un uppercut féroce.

Saunders a passé samedi soir à l’hôpital, puis a subi une opération dimanche, après avoir subi « de multiples fractures dans (la) région orbitale » de son œil droit.

Malgré la perte d’arrêt au Texas, Billy Joe Saunders prévoit de revenir sur le ring



Il a été suggéré que le joueur de 31 ans pourrait prendre sa retraite après avoir subi une blessure aussi grave, ce qui le gardera probablement hors du ring pendant un certain temps.

Mais il a écrit sur Facebook lundi: « Merci à tous pour msg.

«Oculaire cassé et pommette cassée à trois endroits – opération hier, tout s’est bien passé.

« Vous en gagnez et en perdez. Je ne me sentais pas hors de ma ligue, mais vous vous êtes fait prendre avec un bon tir et vous ne pouviez pas voir.

« Merci à tous ceux qui ont regardé. Je reviendrai, que Dieu vous bénisse tous. »