Billy Joe Saunders a subi une fracture de l’orbite lors de la défaite du titre mondial face à Saul «Canelo» Alvarez, déclare le promoteur Eddie Hearn | Nouvelles de boxe

Billy Joe Saunders a subi une « orbite cassée » lors de sa défaite contre Saul ‘Canelo’ Alvarez dans leur combat pour l’unification du titre mondial, a déclaré le promoteur Eddie Hearn.

Le combattant britannique a été emmené en ambulance après que la confrontation des super-poids moyen ait été agitée avant le neuvième round alors que Canelo unifiait les ceintures WBC, WBA et WBO au stade AT&T d’Arlington.

Le patron de Matchroom, Hearn, a confirmé que Saunders avait été empêché de continuer par son coin après avoir été gravement blessé.

Image:

Canelo avait lancé un assaut féroce au huitième round



« Il ne pouvait pas voir, » dit Hearn DAZN. « J’ai parlé à [trainer] Mark Tibbs. Il ne pouvait pas voir et il ne voulait pas le laisser sortir.

« Je pensais que Billy boxait magnifiquement. Canelo est si fort, il a pris son temps. Billy est si délicat, mais il s’est cassé l’orbite. Canelo arrive fort à l’arrière du combat. Trop bien. »

« C’était une belle performance de Billy Joe Saunders, il est venu pour gagner. »

Canelo a déclaré son intention de devenir le premier champion du monde incontesté du Mexique à 168 livres et Hearn prévoit de livrer un combat contre le champion IBF Caleb Plant.

Image:

La star mexicaine a unifié les titres WBC, WBA et WBO



« En fin de compte, Canelo Alvarez combattra absolument n’importe qui », a déclaré Hearn.

«Vous savez qui il veut combattre. Il m’a dit qui il voulait combattre, Caleb Plant. C’est à Caleb Plant.

« Je vais parler à leur équipe. Partout où cela doit avoir lieu, c’est le combat qui doit avoir lieu pour la boxe.

« Le championnat incontesté de 168lbs et c’est le prochain combat à ne pas manquer.

« Que va faire Caleb Plant? »

Image:

Tyson Fury a assisté au combat Canelo vs Saunders au Texas



Hearn a également laissé entendre qu’il était sur le point d’annoncer le combat incontesté pour le titre mondial des poids lourds d’Anthony Joshua contre Tyson Fury.

Il a dit: « Lui [Canelo] et AJ sont les deux plus grandes stars du sport et nous avons également de bonnes nouvelles pour vous la semaine prochaine. «