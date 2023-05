Billy Graham, le très apprécié membre du Temple de la renommée de la World Wrestling Entertainment (WWE), Billy Graham, est décédé après une lutte de plusieurs années contre divers problèmes de santé. Il avait 79 ans.

La WWE a partagé la nouvelle de la mort de Graham jeudi.

« Un ancien champion de la WWE, le style de mode flashy de Graham, ses interviews exagérées et son physique de bodybuilder ont créé l’archétype d’une génération de superstars qui ont suivi ses traces », a écrit l’organisation.

La WWE est attristée d’apprendre que Billy Graham, membre du Temple de la renommée de la WWE, Billy Graham, est décédé. Nous adressons nos condoléances à la famille, aux amis et aux fans de Graham.https://t.co/Qpykpjv616 – WWE (@WWE) 18 mai 2023

L’histoire continue sous la publicité

Graham, dont le vrai nom est Eldridge Wayne Coleman, aurait été sous assistance respiratoire avant sa mort. Sa femme Valérie a partagé lundi une mise à jour du compte Facebook de Graham affirmant que les médecins voulaient retirer le lutteur du système de survie, mais elle a refusé.

« C’est un combattant et sa volonté est forte même si son corps ne l’est pas », a-t-elle écrit à côté d’une photo en noir et blanc d’elle et de Graham.

Selon un GoFundMe créé en mars, Graham était « aux prises avec une myriade de problèmes de santé très graves : une infection majeure des oreilles et du crâne pouvant nécessiter six mois de perfusion intraveineuse, une insuffisance cardiaque congestive, le diabète, une perte auditive à la suite de l’infection, et la liste est longue.

Les fonds collectés – totalisant près de 22 000 $ US au moment d’écrire ces lignes – devaient être utilisés pour le rétablissement de Graham, car son assurance n’aurait payé qu’une partie de la réadaptation et du traitement qu’il avait reçus à l’hôpital.

Son collègue lutteur professionnel Ric Flair a été le premier à annoncer la mort de Graham mercredi soir. Sur Twitter, Flair a écrit : « La superstar Billy Graham vient de nous quitter MERCI POUR TOUTE VOTRE INFLUENCE sur ma carrière ! »

L’histoire continue sous la publicité

La Superstar Billy Graham vient de nous quitter 🙏🏻 MERCI POUR TOUTE VOTRE INFLUENCE SUR MA CARRIERE ! pic.twitter.com/YH0eT2NM4p – Ric Flair® (@RicFlairNatrBoy) 18 mai 2023

Avant de devenir lutteur professionnel, Graham était un bodybuilder qui a tonifié son physique impressionnant avec des poids faits maison sous la forme de bidons de café remplis de ciment. Lorsqu’il a pu faire un développé couché de 605 livres, Graham a réalisé une séance photo avec Arnold Schwarzenegger pour le magazine Muscle and Fitness.

La séance photo a poussé Graham vers l’industrie du divertissement. Il a finalement rejoint l’American Wrestling Association en 1972 et est souvent considéré comme un pionnier dans le monde moderne de la lutte professionnelle. Graham, aux côtés de son manager, The Grand Wizard, continuerait à vendre toutes les arènes qu’il a organisées, a rapporté la WWE.

Tout au long de sa carrière de lutteur, Graham a développé un certain nombre de slogans mémorables, notamment « Je suis l’homme de l’heure, l’homme avec le pouvoir, trop doux pour être aigre! » Si Graham n’était pas reconnu par ses biceps de près de 56 centimètres, il était facilement identifié par son style personnel extravagant et ses cheveux et sa barbiche souvent teints.

L’histoire continue sous la publicité

En 1987, Graham a pris sa retraite de la lutte et est devenu d’abord manager, puis commentateur couleur. Triple H a intronisé Graham au Temple de la renommée de la WWE en 2004.

Des hommages émotionnels à Graham ont afflué sur les réseaux sociaux de la part des autres lutteurs et fans de la WWE.

LA SUPERSTAR BILLY GRAHAM MON FRÈRE POUR LA VIE. IL ÉTAIT LE CHAMPION ET LE PLUS SUR L’HOMME DANS L’AFFAIRE. IL ME MONTRE TOUJOURS LE RESPECT. JE L’AIME IL ME MANQUE POUR TOUJOURS pic.twitter.com/0ddvh86iWH – Le cheikh de fer (@the_ironsheik) 18 mai 2023

Superstar du RIP. Probablement le plus grand changeur de jeu de tous les temps. Grâce à Billy Graham, nous avons eu Hulk Hogan et Ric Flair, sans parler d’innombrables autres personnes qui ont fait fortune en empruntant à cet homme. Dites son nom et souvenez-vous de lui. « Superstar » Billy Graham. 1943-2023 pic.twitter.com/7ZVqs4muo3 – Nick Aldis (@RealNickAldis) 18 mai 2023

L’histoire continue sous la publicité

RIP Superstar Billy Graham .. il était si gentil avec moi quand nous nous sommes rencontrés en 2011. Mes condoléances à sa famille 🙏🏽 pic.twitter.com/TuiK9ECmK0 — 👑 REINE ZELINA 👑 (@ZelinaVegaWWE) 18 mai 2023

Votre lutteur préféré a probablement tout volé à Billy Graham. Superstar du RIP.

pic.twitter.com/ruAOLVxj9r — Gary 🦆🦆 (@DeuceMcHenry) 18 mai 2023