Billy Corgan parle de ses taches de naissance

Si vous regardez les photos des Smashing Pumpkins, vous constaterez que Billy Corgan n’est pas souvent photographié en manches courtes. Il y a une raison pour laquelle il a tendance à privilégier les manches longues, et ce n’est pas seulement parce que cela faisait partie de l’uniforme de facto des groupes grunge dans les années 90. Le musicien est devenu viral la semaine dernière après avoir partagé une photo montrant les grandes taches de naissance « vin de Porto » sur son bras et sa main gauche, pour lesquelles il a dit avoir été « taquiné sans pitié » quand il était enfant. Il ne s’attendait pas à ce que tant de gens s’en soucient ! Il a donc partagé davantage de ses réflexions à ce sujet dans un post Instagram de suivi au cours du week-end.

Dans une série de vidéos, Corgan a déclaré qu’il s’était senti inspiré pour parler de sa tache de naissance après être tombé sur la page Instagram du mannequin italien Carlotta Bertotti, qui a une grande tache de naissance sur le visage (les deux ont depuis pris contact, et Corgan a dit qu’elle lui avait envoyé une jolie lettre). Il a également expliqué comment les taches de naissance comme la sienne se forment lorsque les vaisseaux sanguins ne se forment pas correctement dans l’utérus. Il a continué :

Née en 1967, je n’ai jamais entendu dire que quelque chose comme ça était beau ou pouvait ajouter quelque chose à ma personnalité. On m’a demandé des milliers de fois – et souvent de manière très grossière – « As-tu une maladie ? » « Qu’est-ce qui ne va pas chez toi ? » Quand il fait vraiment froid à Chicago, la tache de naissance devient violet foncé, alors les gens viennent littéralement vers moi et me disent « Je pense que tu devrais aller à l’hôpital. » « Es-tu une victime de brûlures ? » « Est-ce que ça fait mal ? » Et donc, quand on est jeune, et comme tout le monde le sait, tout ce qui vous distingue des autres est douloureux. Et donc, depuis mes plus jeunes souvenirs, les gens se moquaient de moi, me taquinaient et ajoutaient toutes sortes d’idées sur ce que ma tache de naissance représentait.

C’est incroyable que quelque chose qui a toujours été négatif dans mon esprit, dans ce cas, ne soit pas seulement devenu positif en termes de cheminement vers l’acceptation d’une partie de moi-même avec laquelle je n’ai jamais été à l’aise. Mais maintenant, je reçois des tonnes de messages de personnes qui ont des taches de naissance ou qui ont des enfants avec des taches de naissance, qui me disent « merci ». C’est le type d’affirmation positive dont nous avons besoin dans cette culture… J’ai toujours été réticente à en parler parce que certaines personnes vivent des situations plus difficiles.

Je suis à un moment de ma vie où je n’ai plus besoin de soutien positif. C’est agréable. Mais si c’est le genre de chose qui peut mettre à l’aise d’autres jeunes, cela me fait du bien. Quand on est parent – ​​même, bon sang, quand on est adulte – on n’arrête jamais d’apprendre. J’ai donc appris quelque chose cette semaine sur moi-même et sur le monde. Et j’aime voir des gens de tous les horizons, de toutes les formes et de toutes les tailles être célébrés pour ce qu’ils sont.

Et c’est en grande partie, si vous pouvez imaginer, venant de la culture DIY, c’est ce que nous avons adopté dans les années 80. C’est à cela que servait le punk rock. C’est à cela que servait le post-punk : accepter qui vous êtes. Et pourtant, après toutes ces années où on m’a traité de bizarre et toutes ces choses, je travaille toujours à accepter pleinement la façon dont Dieu m’a créé. J’espère donc que cela aidera quelqu’un.