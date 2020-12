Il est prêt à dire adieu à son légendaire carrière debout dans une émission spéciale «édifiante et émouvante» sur ITV, qui sera diffusée lundi.

Et Billy Connolly a parlé de sa bataille contre la maladie de Parkinson avant le spectacle, révélant qu’il ne « pense plus aussi clairement » qu’il en a besoin pour se lever.

Le comédien écossais, 78 ans, a déclaré qu’il pensait que « quitter » sa carrière de stand-up de 50 ans était « la bonne chose à faire », admettant que cela ne lui manquait même plus.

Adieu: Billy Connolly a révélé qu’il ne « pense pas aussi clairement » qu’il en a besoin pour se lever en raison de sa maladie de Parkinson alors qu’il fait ses adieux à sa carrière sur scène (photo de janvier 2016)

Il a déclaré au Mirror: « Depuis la maladie de Parkinson, je suis toujours le même à bien des égards, mais je ne pense pas aussi fortement que nécessaire pour être debout, j’ai fait 50 ans et c’est beaucoup. Arrêter de fumer est la bonne chose à faire.

Billy a poursuivi en expliquant qu’il n’avait « aucun regret » ni se plaindre de son incroyable carrière, affirmant qu’il avait été « sacrément chanceux » dans tout ce qu’il avait accompli.

Il a poursuivi: « J’ai réalisé tout ce que je voulais, j’ai joué partout où je voulais … J’ai tout fait. »

Le Big Yin a également déclaré que sa maladie de Parkinson lui avait donné des leçons de vie sur les gens, car les étrangers sont toujours prompts à lui offrir de l’aide s’il en a besoin.

Légende: Le comédien écossais, 78 ans, a déclaré qu’il pensait que « quitter » ses 50 ans de carrière de stand-up était « la bonne chose à faire », admettant que cela ne lui manquait plus (photo de janvier 2016)

En revenant sur sa carrière, il a admis qu’il « ne manquera pas la panique » qu’il a eue avant de monter sur scène pour un spectacle en direct, le comparant à « marcher sur la planche ».

Il a dit que ses nerfs se sont aggravés ces dernières années, le conduisant à méditer pendant environ 20 minutes avant de monter sur scène.

Mais Billy n’a pas tardé à ajouter que ses nerfs disparaissaient toujours dès qu’il accueillait le public, révélant qu’il préférait les performances en direct à apparaître à la télévision.

Et il a également parlé de son statut de renom comme l’une des premières rockstars debout, quelque chose dont il est « ravi ».

Billy, qui est actuellement en train d’écrire un mémoire, a déclaré qu’il n’avait aucune idée de la façon dont il avait reçu la distinction, mais qu’il en était flatté, car il aurait aimé être une rockstar dans une autre vie.

L’acteur a été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson en 2013 et a révélé qu’il prenait sa retraite de la comédie debout plus tôt cette année en raison de la maladie dégénérative.

« J’ai tout fait »: Billy a poursuivi en expliquant qu’il n’avait « aucun regret » ni aucune plainte de sa carrière légendaire, affirmant qu’il avait été « sacrément chanceux » dans ce qu’il avait accompli

La maladie de Parkinson est une maladie dans laquelle des parties du cerveau sont progressivement endommagées pendant de nombreuses années.

Billy a précédemment déclaré à Sky News: « J’en ai terminé avec le stand-up – c’était charmant et c’était agréable d’être bon dans ce domaine. C’était la première chose dans laquelle j’étais douée.

Et il est sur le point de dire au revoir à sa carrière de stand-up dans un documentaire d’ITV, Billy Connolly: It’s Been A Pleasure, qui devrait être diffusé le 28 décembre.

L’émission présentera les « plus grands moments de stand-up du comédien, des séquences de performance inédites et des discussions exclusives avec certains des plus grands fans célèbres de Billy ».

Apparaissant de son domicile en Floride, il sera rejoint par des invités dont Sir Paul McCartney, Sir Elton John, Sir Lenny Henry, Dustin Hoffman et Russell Brand.

Nerves: Le Big Yin a déclaré qu’il « ne manquera pas la panique » qu’il a eue avant de monter sur scène pour un spectacle en direct, le comparant hilarante à « marcher sur la planche » (photo d’avril 2005)

Whoopi Goldberg, Aisling Bea et Sheridan Smith devraient également apparaître dans le documentaire pour se remémorer la carrière légendaire de Billy sur scène.

Les producteurs d’ITV ont déclaré: « Sir Billy Connolly a récemment annoncé qu’il se retirait officiellement du spectacle de stand-up en direct.

Pour marquer ce moment majeur de l’histoire de la comédie, cette émission spéciale d’une heure célèbre le génie anarchique de Billy et sa marque d’humour affirmant la vie.

« Il y a aussi de nouvelles idées uniques de la femme qui connaît le mieux Billy – sa femme et âme soeur, Pamela Stephenson. »

« Ses fans de la liste A partageront leurs souvenirs de Billy, lui enverront des messages personnels et choisiront leurs moments forts de tous les temps dans son glorieux catalogue de comédie. L’homme lui-même réagira à leurs choix et révélera ses propres favoris.

À la retraite: Billy dira au revoir à sa carrière de stand-up dans un documentaire d’ITV, Billy Connolly: It’s Been A Pleasure, qui devrait être diffusé le 28 décembre (photo en septembre 2014)

Billy Connolly: It’s Been A Pleasure est une célébration définitive d’un grand de tous les temps. Une heure exaltante, émouvante et hilarante en compagnie du légendaire Big Yin à son meilleur. Cela vous fera rire. Cela peut même vous faire pleurer. Un envoi approprié pour une mégastar debout.

L’acteur de What We Did On Our Holiday a précédemment admis qu’il était invité à des événements avec d’autres personnes atteintes de la maladie de Parkinson, mais refuse beaucoup parce qu’il ne pense pas qu’il serait «particulièrement bon» de laisser la maladie le «définir».

Il a déclaré à Sky News: « On me demande toujours d’aller aux affaires de la maladie de Parkinson et de passer du temps avec les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, en train de déjeuner ou quelque chose comme ça. Et je ne l’approuve pas.

«Je ne pense pas que vous devriez laisser la maladie de Parkinson vous définir, vous et tous vos amis, être des gens de Parkinson. Je ne pense pas que ce soit particulièrement bon pour vous. Alors je ne le fais pas.

Billy a déclaré qu’il était « contrarié » par son diagnostic, et a admis que cela signifie qu’il marche parfois « comme un homme ivre » et l’empêche de faire certaines choses, comme mettre de la monnaie dans son portefeuille.

Talentueux: Billy pose avec sa femme Pamela Stephenson, après avoir été fait chevalier par le duc de Cambridge lors d’une cérémonie d’investiture au palais de Buckingham le 31 octobre 2017

Il a ajouté: « Certaines choses tournent mal, votre cerveau dérive et affecte votre corps, et donc vous marchez différemment, vous marchez parfois comme un homme ivre. Et vous avez peur d’être jugé là-dessus. Et vous tremblez parfois.

Au début des années 1970, Connolly est passé du statut de chanteur folk au personnage comique à celui de comédien à part entière, pour lequel il est maintenant très apprécié.

En 1972, il fait ses débuts théâtraux, au Cottage Theatre de Cumbernauld, avec une revue intitulée Connolly’s Glasgow Flourish. Il a également joué au Edinburgh Festival Fringe.

Connu pour sa comédie d’observation idiosyncratique et souvent improvisée, qui comprend souvent l’utilisation de blasphèmes, en 2007, Connolly a été élu le plus grand comique stand-up sur Channel 4’s 100 Greatest Stand-Ups, et à nouveau dans le sondage mis à jour de 2010. .

Retour en arrière: En 1972, Billy a fait ses débuts théâtraux, au Cottage Theatre de Cumbernauld, avec une revue intitulée Connolly’s Glasgow Flourish (photo de 1979)

Après son diagnostic, Billy a continué à tourner avec ses spectacles de stand-up jusqu’en 2017, mais a déclaré que sa maladie de Parkinson l’avait « enraciné sur place et avait peur de bouger ».

L’acteur a ensuite déménagé en Floride avec sa femme Pamela Stephenson pour lutter contre le trouble dégénératif.

Mais la légende aux multiples talents a entrepris une nouvelle carrière lucrative en tant qu’artiste – et ses œuvres se vendent à des milliers de livres.

Billy a déclaré: « Ce n’est tout simplement pas le genre de chose que font les gens comme moi. »

L’année dernière, Billy a admis son ‘audition [was] aller »et il ne peut plus penser« à grande vitesse ».

Nouveau projet: la légende aux multiples talents, qui écrit actuellement un mémoire, a entamé une nouvelle carrière lucrative en tant qu’artiste – et ses œuvres se vendent à des milliers de livres.

Il a déclaré: « Je peux me produire à un autre moment, mais je n’ai pas l’intention de le faire. Et je suis très content de prendre mes médicaments et de m’en accommoder.

«J’ai commencé à baver, ce qui est nouveau pour moi. Cette maladie, ça vous donne de temps en temps une nouvelle chose à laquelle vous devez faire face et baver est ma dernière.

« Je marche de manière instable et mon ouïe va et c’est bizarre que des morceaux de moi tombent mais c’est intéressant. »

Le drôle a deux enfants – Cara, 45 ans, et Jamie, 49 ans, de son premier mariage avec Iris Pressagh.

Billy et Pamela ont trois enfants ensemble – Scarlett, 30 ans, Amy, 32 ans et Daisy, 34 ans.

Parkinson: L’acteur a été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson en 2013 et a révélé qu’il cessait de se lever plus tôt cette année en raison de la maladie dégénérative (photo de novembre 2015)