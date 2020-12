Billy Connolly a été photographié à l’air solennel lors d’une promenade près de son domicile en Floride alors qu’il se prépare à dire au revoir à sa carrière de stand-up.

Le comédien de 77 ans, qui lutte contre la maladie de Parkinson, a décidé de se retirer des projecteurs et il sort avec style avec un documentaire d’ITV.

Billy Connolly: It’s Been A Pleasure devrait être diffusé sur ITV ce soir, et il a été vu dans les heures qui ont précédé l’émission sur les écrans.

Vêtu d’un T-shirt noir, d’un pantalon à carreaux et de curseurs rouges, Billy avait l’air calme et détendu alors qu’il sortait son chien pour une promenade.

Il a déménagé dans les Keys de Floride en 2016 et y vit avec sa femme de 31 ans, la comédienne et psychologue Pamela Stephenson, 71 ans.

Billy a arrêté de tourner en 2017 après son diagnostic de maladie de Parkinson, et dans son nouveau documentaire, il parlera de sa «nouvelle vie» et reviendra sur sa carrière.







(Image: SplashNews.com)



Confirmant qu’il ne fera jamais un autre spectacle, il a déclaré: « J’ai fait mon stand-up. Je l’ai fait pendant 50 ans. Je l’ai assez bien fait. Et il est temps d’arrêter.

«Ma maladie, ma maladie de Parkinson, m’a rendu différent. Cela signifierait soit renouveler ce que je fais et faire autre chose, soit renoncer à ce que j’ai fait et c’est ce que j’ai fait.

«Pourquoi est-ce que j’aime faire rire les gens? Parce que c’est une bonne chose, c’est bon pour vous et c’est bon pour eux.







(Image: SplashNews.com)







(Image: SplashNews.com)



« C’est une chose de dynamite d’être capable de faire, de faire rire quelqu’un. »

Il a ajouté: « Depuis la maladie de Parkinson, je suis toujours le même à bien des égards, mais je ne pense pas aussi fortement que je le dois pour être un stand-up.

« J’ai fait 50 ans et c’est beaucoup. Arrêter de fumer est la bonne chose à faire. »

Le nouveau spectacle a été décrit comme « émouvant et édifiant » et présente des contributions de stars telles que Elton John et Lenny Henry ainsi qu’un retour sur ses routines.

Une déclaration d’ITV a ajouté: « Sir Billy Connolly a récemment annoncé qu’il se retirait officiellement du spectacle de stand-up en direct.







(Image: SplashNews.com)







(Image: SplashNews.com)



«Pour marquer ce moment majeur de l’histoire de la comédie, cette émission spéciale d’une heure parsemée de stars célèbre le génie anarchique de Billy et sa marque d’humour affirmant la vie.

« Il y a aussi de nouvelles idées uniques de la femme qui connaît le mieux Billy – sa femme et âme soeur, Pamela Stephenson.

«Ses fans de la liste A partageront leurs souvenirs de Billy, lui enverront des messages personnels et choisiront leurs moments forts de tous les temps dans son glorieux catalogue de comédie. L’homme lui-même réagira à leurs choix et révélera ses propres favoris.

« Billy Connolly: It’s Been A Pleasure est une célébration définitive d’un grand de tous les temps. Une heure exaltante, émouvante et hilarante en compagnie du légendaire Big Yin à son meilleur.

« Cela vous fera rire. Cela pourrait même vous faire pleurer. Un envoi approprié pour une mégastar debout. »