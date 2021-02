BOSTON: Billy Conigliaro, le tout premier choix de repêchage des Red Sox qui a débuté dans le champ extérieur de Boston avec son frère étoilé Tony et a ensuite passé des années à prendre soin de lui après une crise cardiaque, est décédé mercredi. Il avait 73 ans.

La famille de Conigliaro a déclaré à l’équipe qu’il était décédé chez lui à Beverly, dans le Massachusetts.

Bien qu’il ait fini par remporter une bague des World Series avec Oakland en 1973, Billy est toujours resté une partie de la tradition de la Nouvelle-Angleterre, à jamais connecté par ses racines locales et les événements tragiques entourant son frère aîné, le puissant cogneur Tony C.

Né à moins de 10 miles de Fenway Park à Revere, Billy C. avait 19 ans lorsqu’il a été choisi cinquième au classement général de Swampscott High School dans le repêchage amateur inaugural de la Major League Baseballs en 1965.

Conigliaro a fait ses débuts dans la grande ligue en tant que coureur de pincement en avril 1969, le même mois où son frère est revenu d’une haine qui a rapidement fait dérailler sa carrière All-Star.

Cinq jours plus tard, à son premier départ, Billy a frappé deux circuits à Boston. Il s’est également connecté le lendemain, mais n’a réussi qu’une fois de plus cette saison.

Sa meilleure saison a été en 1970, quand il a joué 114 matchs et a frappé .271 avec 18 circuits et 58 points produits. La saison suivante, il a ajouté 26 doubles et 11 circuits en 101 matchs.

Dans l’ensemble, Conigliaro a disputé 247 matchs avec les Red Sox jusqu’en 1971, a été envoyé à Milwaukee dans un échange de 10 équipes et a brusquement pris sa retraite au cours de la saison 1972. Il est revenu en 1973 et a disputé trois matchs dans la Série mondiale alors que les A battaient les Mets.

Une blessure au genou a mis fin à la carrière de Conigliaro après cette saison. Il a frappé une carrière de 0,256 avec 40 circuits et 128 points produits en 347 matchs.

Conigliaro a disputé ses deux premières saisons de championnat avec son frère. Tony était une énorme star pour une franchise qui n’avait pas remporté la Série mondiale depuis 1918, locale, populaire et talentueuse.

Tony Conigliaro a fait ses débuts à Boston en 1964 à 19 ans et a remporté le titre de circuit à domicile AL l’année suivante. Un mois après avoir battu le grand Carl Yastrzemski des Red Sox lors du All-Star Game de 1967, et avec Boston au milieu de sa saison Impossible Dream, Conigliaro a été touché à la pommette par une balle rapide des Angels Jack Hamilton.

Conigliaro a subi de graves blessures, y compris des dommages permanents à son œil gauche.

Près de 20 mois plus tard, Conigliaro est revenu dans les majors. Malgré une vue limitée, il a frappé 20 circuits en 1969 et a réalisé 36 circuits et 116 points produits pour les Red Sox en 1970 aux côtés de son frère.

Tony C. a disputé une demi-saison avec les Angels en 1971. Il a été absent du baseball pendant trois ans avant de tenter un retour avec Boston en 1975, battant .123 en 21 matchs.

Tony travaillait comme animateur sportif à San Francisco lorsqu’il a auditionné pour un poste de diffuseur avec les Red Sox. Selon toutes les indications, il était sur le point d’obtenir le poste lorsqu’il a subi une crise cardiaque alors que Billy le conduisait à l’aéroport de Boston.

Tony a eu plus tard un accident vasculaire cérébral et était dans le coma. Billy a consacré une grande partie de sa vie à prendre soin de lui jusqu’à la mort de son frère en 1990 à 45 ans, puis a travaillé plus longtemps pour préserver l’héritage de Tony C.

Au cours des 31 dernières années, Billy avait siégé au comité du prix Tony Conigliaro, décerné chaque année par les Red Sox à un joueur de la ligue majeure qui a surmonté l’adversité grâce aux attributs d’esprit, de détermination et de courage qui étaient les marques de commerce de Tony C.

Billy Conigliaro laisse dans le deuil son épouse, Keisha.