Billy Chemirmir : Un homme accusé du meurtre de 22 femmes est tué par son compagnon de cellule | Actualités américaines

Un homme accusé du meurtre de 22 femmes âgées a été mortellement agressé par son compagnon de cellule dans une prison du Texas.

Billy Chemirmir, 50 ans, a été retrouvé mort dans sa cellule après avoir été pris pour cible par un autre détenu purgeant une peine pour meurtre, mais les autorités n’ont pas confirmé comment cela s’est produit.

L’année dernière, Chemirmir a été reconnu coupable du meurtre de deux femmes, mais il a également été lié à la mort de 20 autres personnes.

Selon les procureurs, il a ciblé des femmes âgées de la région de Dallas pendant deux ans, les tuant et leur volant leurs objets de valeur.

Bien que des proches endeuillés aient exprimé leurs inquiétudes concernant la disparition de bijoux, de nombreux décès ont été initialement enregistrés comme étant dus à des causes naturelles. Cela a encore plus dérouté les familles, car de nombreuses victimes étaient encore en bonne santé et actives.

Chemirmir a été arrêtée après qu’une femme de 91 ans a survécu à une attaque en 2018 – disant aux policiers qu’un homme s’était introduit de force dans son appartement dans une maison de retraite, avait tenté de l’étouffer avec un oreiller et avait pris ses bijoux.

Les policiers l’ont retrouvé le lendemain dans un parking avec des bijoux et de l’argent liquide. Il venait de jeter un coffret à bijoux contenant des documents, conduisant les détectives au domicile d’une femme de 81 ans retrouvée morte dans sa chambre.

Après son arrestation, la police de la région a réexaminé les décès et les charges retenues contre lui se sont multipliées.

En savoir plus sur Sky News :

À l’intérieur du nouvel engouement pour les jeux d’argent en ligne

Nigeria : 69 personnes arrêtées pour un « mariage gay »

À la suite de sa condamnation, une femme a fait une déclaration dans laquelle elle a montré deux photos de sa mère – une où elle était en vie et une autre après avoir été tuée.

« Voici ma magnifique mère », a déclaré Ellen French House en affichant la première photo. « Voici ma mère après que tu lui as retiré son alliance de son doigt et qu’elle ne pouvait même pas l’enlever. »

Chemirmir avait clamé son innocence et purgeait deux peines d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

Une enquête a été ouverte sur sa mort.

Les familles des personnes accusées du meurtre de Chemirmir ont exprimé leur choc et leur soulagement à l’annonce de sa mort.

Shannon Dion, dont la mère Doris Gleason, âgée de 92 ans, était l’une de ses victimes présumées, a déclaré : « Ma mère est morte dans la peur. Cet homme n’a pas connu un décès paisible. Il y a un certain soulagement à sentir qu’il ne s’en est pas sorti facilement. « .