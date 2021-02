La star d’Alaskan Bush People, Billy Brown, est décédée tragiquement dimanche à l’âge de 68 ans après avoir subi une crise.

Le fils de la star de la télévision, Bear Brown, a confirmé la nouvelle de la mort de son père sur les réseaux sociaux lundi.

« Nous sommes navrés d’annoncer que notre bien-aimé patriarche Billy Brown est décédé la nuit dernière après avoir souffert d’une crise », a écrit Bear en hommage à son père décédé.

«Il était notre meilleur ami – un père, un grand-père et un mari merveilleux et aimant et il nous manquera beaucoup.

Bear a ajouté: « Il a vécu sa vie selon ses conditions, hors réseau et hors de la terre et nous a appris à vivre comme ça aussi. »







(Image: Découverte / Youtube)



«Nous prévoyons d’honorer son héritage à l’avenir et de poursuivre son rêve. Nous demandons de l’intimité et des prières pendant cette période douloureuse. Que Dieu bénisse tout le monde!

Parallèlement à l’hommage émouvant, Bear a partagé une photo de son père aux côtés de sa mère Ami Brown.

Billy était au centre de la série documentaire de téléréalité qui se concentrait sur les Brown et leurs sept enfants adultes – Matt, Bam, Bear, Gabe, Noah, Bird et Rain.













(Image: Instagram)



Diffusé sur Discovery, l’émission a jusqu’à présent duré 12 saisons.

La page officielle des médias sociaux de l’émission de téléréalité a également rendu hommage à la star sur Twitter.

« Nous sommes dévastés d’apprendre le décès soudain de Billy Brown », lit-on dans le communiqué.















« Il a fait partie de la @Découverte famille depuis des années – un pionnier, un homme charmant et certainement unique en son genre. Notre cœur est avec sa famille et ceux qui l’ont connu alors qu’ils font face à cette perte dévastatrice. »

Billy avait joué dans l’émission Discovery depuis 2014 et l’émission suit la famille alors qu’elle serpentait dans la région reculée de Hoonah, en Alaska.

Le spectacle a ensuite été tourné dans l’État de Washington, où la famille a déménagé.

L’année dernière, la famille a parlé de sa dévastation après la destruction de son ranch à Washington par des incendies de forêt

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 3303