La star d’Alaskan Bush People, Billy Brown, est décédée chez lui à Washington alors que les médecins tentaient de le sauver avec la RCR et appelaient à un hélicoptère d’urgence.

Gamelle décédé à l’âge de 68 ans après avoir subi une crise dimanche.

Un bureau du shérif de Washington a confirmé au Sun qu’un appel avait été passé à 16h03 dimanche.

Le shérif a déclaré au Sun: «Le service médical a demandé un hélicoptère. Il ne semble pas qu’il ait été transporté à l’hôpital par un médecin. Il est décédé à la maison.

Le shérif a ajouté que les médecins ont «tenté la RCR» sur le patriarche.

Il a poursuivi: «Des médecins et des pompiers étaient sur les lieux une heure et demie avant que le bureau du shérif ne soit appelé. Nous répondons à tous les décès. À ce stade, rien de suspect ou de criminel. »

Billy et Suis-jele fils de Bear a confirmé le décès lundi.

Il a légendé une photo de sa mère et de son père: «Nous avons le cœur brisé d’annoncer que notre bien-aimé patriarche Billy Brown est décédé la nuit dernière après avoir souffert d’une crise.

«Il était notre meilleur ami – un père, un grand-père et un mari merveilleux et aimant et il nous manquera beaucoup. Il a vécu sa vie à ses conditions, hors réseau et hors de la terre et nous a appris à vivre comme ça aussi.

« Nous prévoyons d’honorer son héritage à l’avenir et de poursuivre son rêve. »

La famille a également demandé «l’intimité et les prières» pendant la période difficile.

Noah a partagé les mêmes mots sur le décès de son père que son frère Bear, mais a plutôt téléchargé une jolie photo de Billy tenant le fils de Noah, Elijah.

Rain a appelé Billy son « héros » dans un hommage sincère qu’elle a partagé avec une photo avec ses parents.

La légende disait: « J’ai perdu un véritable ami. Pas pour toujours, mais seulement dans ce monde. Veuillez garder ma famille dans vos pensées et vos prières, en particulier ma mère. »

« S’il te plaît, tiens ta famille fort pour moi. Les mots ne peuvent pas exprimer à quel point il était et est merveilleux. Mais je dirai, la chose la plus proche d’un ange que j’aie jamais connue.

« Que Dieu te bénisse papa. J’aime et tu me manques beaucoup. Tu seras toujours mon héros. Que Dieu bénisse tout le monde. »

TLC a publié dans une déclaration au Sun: «Nous sommes dévastés d’apprendre le décès soudain de Billy Brown.

« Il fait partie de la famille Discovery depuis des années – un pionnier, un homme charmant et très certainement unique en son genre. Notre cœur est avec sa famille et ceux qui l’ont connu et aimé alors qu’ils font face à cette perte dévastatrice. »

Billy avait été dans et hors de la hôpital ces dernières années et a déjà été dit par des professionnels de la santé que la haute altitude n’était pas bonne pour lui.

Le père de sept enfants a décidé de défier les ordres du médecin et continuer à vivre dans les montagnes avec sa famille.

Après être rentré chez lui après une de ses visites à l’hôpital, Billy a dit à sa famille qu’il avoir des problèmes cardiaques.

L’épouse de Billy, Ami, a dit à leurs enfants adultes que leur père n’allait pas s’améliorer dans la série.

Les Browns ont quitté l’Alaska en raison du diagnostic soudain de cancer de la matriarche Ami et déménagé plus près de la Californie afin qu’elle puisse être traitée au centre médical de l’UCLA.

La famille des stars de la télé-réalité acheté une propriété de 435 acres dans les montagnes des Cascades du Nord de l’État de Washington, d’une valeur de 1,6 million de dollars.

Son cancer est maintenant en rémission malgré une chance de survie de seulement 3%.

Billy était le patriarche de la Peuple de Bush d’Alaska famille.

Il laisse dans le deuil sa femme Ami et leurs enfants Mat, 36, Bam Bam, 34, Ours, 31, Gabe, 29 ans, Noé, 26 ans, Bird, 24 ans, et Rain, 16 ans.