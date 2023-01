Billy Brown de Love Island veut revenir au spectacle pour trouver l’amour après s’être “séparé” d’Abbie Quinnen

Billy Brown de LOVE Island veut revenir dans la série comme une bombe pour faire bouger les choses et trouver la fille de ses rêves.

Le type effronté est célibataire après avoir été photographié à un rendez-vous avec la superbe ex d’AJ Pritchard, Abbie Quinnen, 25 ans, plus tôt ce mois-ci.

Goff

Billy, qui a été photographié à un rendez-vous avec Abbie Quinnen, est célibataire et prêt à se mêler[/caption]

La star de Love Island, qui est devenue célèbre en tant que bombe dans la série de l’été dernier, veut revenir dans la série pour commencer un nouveau triangle amoureux après avoir admis le béguin pour trois candidats glamour.

Billie a déclaré à The Sun at the Plane VIP Immersive Screening au Cineworld Leicester Square: «Abbie et moi sommes amis. Je suis célibataire et toujours à la recherche de l’amour.

« Ramenez-moi sur Love Island.

«Je choisirais sans hésiter Anna, Olivia et Lana, elles sont de bonnes sortes. Je vais commencer un triangle amoureux et faire bouger les choses.

Pendant ce temps Billie a exhorté Zara à se battre pour son homme après son affrontement tout-puissant avec Olivia.

Le favori de l’émission a été contraint de se battre pour Tasha Ghouri l’année dernière lorsqu’il est entré dans l’émission à Casa Amor – et souhaite maintenant avoir marché sur plus d’orteils.

Les fans de Love Island ont été stupéfaits lorsque les beautés Zara et Olivia ont verrouillé les cornes hier soir dans une confrontation tendue contre le hunky Tom.

Olivia ressentait la chaleur après que Zara n’ait pas perdu de temps pour faire connaissance avec le footballeur après son arrivée dans la villa.

Maintenant, Billy, qui a joué dans la série de l’été dernier et s’est retrouvé pris dans un triangle amoureux avec Tasha Ghouri et Andrew le Paige, et s’est dirigé vers Gemma Owen, a expliqué pourquoi Zara devrait s’en tenir à ses armes.

Billy a déclaré au Sun : “Je sais pourquoi ils se battent et quand vous êtes une bombe, vous n’avez qu’une petite fenêtre pour faire votre marque.

Ce combat entre Zara et Olivia est une folie, mais je vois pourquoi Zara tient bon.

“J’aurais aimé faire ça plus dans la maison, j’aurais dû poursuivre Gemma plus mais je ne voulais pas vraiment marcher sur les pieds de Luca.

“Si je pouvais tout recommencer, j’aurais été implacable.”

Phil Lewis

Billy s’est éclaté sur Love Island[/caption] Phil Lewis

Il a été rejoint par l’étourdissante Love Island Paige lors de la projection immersive VIP de l’avion au Cineworld Leicester Square[/caption] Phil Lewis

La bombe de Love Island, AJ Bunker, avait l’air glamour lors de l’événement[/caption] Getty

Bombshell Josh avait l’air à la mode lors de la projection immersive de l’avion VIP au Cineworld Leicester Square[/caption]