Bills vs Seahawks Prédiction et choix pour le 27 octobre 2024

Deux équipes en lice pour la couronne de division de leurs divisions respectives s’affronteront lorsque les Seahawks de Seattle affronteront les Bills de Buffalo dimanche à 13 h 05 HNE à Lumen Field. Les Bills sont confortablement assis à 5-2, 2,5 matchs devant les Dolphins, deuxièmes de la division. Cependant, leur objectif est d’obtenir une tête de série aussi élevée que possible pour les séries éliminatoires. Pendant ce temps, Seattle a une fiche de 4-3 et mène actuellement la NFC Ouest. Cette course à la division va s’intensifier dans les semaines à venir avec les Rams en meilleure forme hier soir, les Cardinals toujours dans le mix et les 49ers avec leur talent. Buffalo est favorisé de trois points alors que le total est fixé à 46,5 points.

Les factures peuvent-elles être arrêtées ?

Buffalo a pris la main sur la division avec une victoire contre les Titans la semaine dernière par un score de 34-10. Josh Allen a connu une solide journée avec 21/33 passes complétées pour 323 verges et deux touchés. Le jeu au sol était limité, Ray Davis remportant le plus de verges au sol avec 41, mais lui et James Cook ont ​​chacun réussi un touché au sol dans la victoire. Keon Coleman a réalisé un match exceptionnel avec 125 verges sur réception et Khalil Shakir a réalisé sept réceptions, un sommet pour l’équipe. Ty Johnson et Amari Cooper nouvellement acquise ont capté une passe TD chacune. Dorian Williams a réussi six plaqués et quatre passes décisives tandis que Damar Hamlin avait un choix. AJ Espensa et DaQuan Jones ont chacun enregistré un sac ce jour-là.

Alors que Lamar Jackson et les Ravens font la une des journaux, Josh Allen émerge tranquillement comme un candidat légitime MVP avec sa performance jusqu’à présent dans la saison. En plus d’un ratio d’interception de 12 TD pour zéro, Allen a complété 63 % de ses passes pour 1 483 yards. Il est également 3e au sol avec 179 verges au sol et compte trois touchés au sol à son actif. James Cook est le meneur avec 82 courses pour 341 verges et cinq scores, mais Ray Davis est devenu un solide arrière n°2 avec 213 verges en 51 courses avec deux touchés au sol. Avec le départ de Stefon Diggs, les Bills disposent d’une attaque plus équilibrée dans le jeu de passes. Keon Coleman est juste devant les autres avec 326 verges en réception. Khalil Shakir est juste derrière lui avec 314 yards mais mène l’équipe avec 27 réceptions tandis que Dalton Kincaid est l’ailier rapproché de référence avec 269 yards et 24 réceptions. Cela exclut également l’émergence d’Amari Cooper, qui aura sûrement un impact sur le jeu de passes. Sur les 12 touchés qu’Allen a lancés, quatre joueurs différents ont deux touchés à leur actif tandis que les autres n’en ont qu’un. Collectivement, les Bills marquent en moyenne 28,4 points par match, bon pour le 4e rang de la ligue. Ils sont 18e au sol avec 116,3 yards/match et dans les airs avec 204,7 yards par passe par match. Bien qu’ils soient 19e au classement général en verges par match avec 321, ils ont montré qu’ils peuvent marquer à volonté lorsque l’offensive clique.

Les Bills se classent étonnamment au 7e rang de la ligue pour le nombre de points contre par match avec une moyenne de 19,4. Ils sont 17èmes contre la passe avec une moyenne de 209,1 yards par match et 20èmes contre la course avec 132,9 yards accordés par match. Dans l’ensemble, les Bills cèdent en moyenne 342,0 verges par match, ce qui les place au 19e rang de la NFL. De toute évidence, les projets de loi adoptent un virage mais ne rompent pas avec la politique défensive. Dorian Williams a le plus de plaqués parmi les défenseurs des Bills avec 70 tout en possédant également le plus de plaqués en solo avec 44. Espensa a le plus de sacs avec quatre, mais Greg Rousseau et Von Miller suivent de près avec 3,5 et 3 sacs respectivement. Damar Hamlin fait ses preuves avec cinq passes défendues cette année pour diriger l’équipe tandis que lui et Ja’Marcus Ingram ont le plus d’interceptions avec deux chacun. Bien que les Bills aient certains joueurs répertoriés sur leur rapport de blessure, ils ne sont pas les principales stars de l’équipe. Les noms les plus notables sont Curtis Samuel et Terrel Bernard, qui seront tous deux absents pour ce prochain concours.