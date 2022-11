Bills vs Jets Livestream: Comment regarder la semaine 9 de la NFL depuis n’importe où en ligne aujourd’hui

Les rivaux de l’AFC East s’affrontent dimanche dans le New Jersey, les surprenants Jets 5-3 accueillant les Bills dominants 6-1. Buffalo a été la meilleure équipe de l’AFC au cours des huit premières semaines, mais ne peut pas regarder au-delà des Jets, qui se battent pour leur première place en séries éliminatoires depuis 2010 derrière une défense solide qui a maintenu l’équipe dans les matchs. Le coup d’envoi est fixé pour 13 h HE (10 h HP) sur CBS.

Le jeu sera diffusé sur CBS dans la plupart des États-Unis, y compris les régions de Buffalo et de New York/New Jersey (selon 506 Sports) sur diffusion télévisée en direct prestations de service. Mais il peut y avoir des cas où vous êtes bloqué en raison d’un problème de localisation Internet ou si vous souhaitez simplement une couche supplémentaire de confidentialité pour le streaming. Il existe une option qui ne nécessite pas de s’abonner à quelque chose comme Billet du dimanche de la NFL ou NFLPlusou rechercher sur Internet un site Web sommaire : un réseau privé virtuel, ou VPN.



Voici comment vous pouvez regarder le match depuis n’importe où aux États-Unis avec un VPN.

Bills vs Jets : Quand et où ?

Pour la semaine 9 de la saison NFL, les Jets accueillent les Bills à 13 h HE (10 h HP) sur CBS. Le match se déroulera au MetLife Stadium, situé à East Rutherford, New Jersey, domicile des Jets de New York.

Comment regarder le match Bills vs Jets en ligne de n’importe où en utilisant un VPN

Si vous ne parvenez pas à voir le jeu localement en raison de restrictions d’interdiction incorrectement appliquées, vous aurez peut-être besoin d’une autre façon de regarder le match et c’est là que l’utilisation d’un VPN peut s’avérer utile. Un VPN est également le meilleur moyen d’empêcher votre FAI de limiter vos vitesses le jour du match en chiffrant votre trafic. De plus, c’est une excellente idée lorsque vous voyagez et que vous vous retrouvez connecté à un réseau Wi-Fi, et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions.

Avec un VPN, vous pouvez changer virtuellement de position sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable pour accéder au jeu. Donc, si votre fournisseur d’accès Internet ou votre opérateur de téléphonie mobile vous a bloqué avec une adresse IP qui indique de manière incorrecte votre emplacement dans une zone d’interdiction, un VPN peut corriger ce problème en vous donnant une adresse IP dans votre zone correcte et non occultée. La plupart des VPN, comme notre Choix des éditeurs, ExpressVPNrendez-le facile à faire.

L’utilisation d’un VPN pour regarder ou diffuser des sports est légale dans tous les pays où les VPN sont légaux, y compris les États-Unis et le Canada, tant que vous avez un abonnement légitime au service que vous diffusez. Vous devez vous assurer que votre VPN est correctement configuré pour éviter les fuites : même lorsque les VPN sont légaux, le service de streaming peut résilier le compte de toute personne qu’il estime contourner les restrictions d’interdiction correctement appliquées.

ExpressVPN est notre meilleur VPN actuel pour les personnes qui veulent un VPN fiable et sûr, et il fonctionne sur une variété d'appareils.

Diffusez en direct le match Bills vs Jets aux États-Unis

Le jeu Bills-Jets de cette semaine est sur CBS, donc en plus d’un VPN, vous aurez besoin d’un service de streaming TV en direct qui porte une filiale locale de CBS qui diffuse le jeu. Le service le moins cher est Paramount Plus. Vous devrez être abonné aux plans Essential ou Premium de Paramount Plus pour pouvoir regarder le match (ou un ancien plan “publicités limitées”).

Paramount Plus a deux options principales : Essential pour 5 $ par mois (50 $ par an si paiement annuel) et Premium pour 10 $ par mois (100 $ par an si paiement annuel). Les deux proposent des jeux NFL en direct, bien que l’option Essential moins chère manque de flux CBS en direct, de contenu sans publicité pour le streaming à la demande ou de la possibilité de télécharger des émissions à regarder hors ligne plus tard. Étant donné que l’une ou l’autre option fonctionne pour les matchs de la NFL, si tout ce que vous voulez, c’est le football, l’option Essential la moins chère serait la solution. Lisez notre revue Paramount Plus.

De nombreux autres services de diffusion de télévision en direct diffusent également des stations CBS locales, à savoir YouTube TV, Hulu Plus Live TV, DirecTV Stream et FuboTV. Ils coûtent tous plus cher que Paramount Plus, mais ils proposent également plus de chaînes, y compris des chaînes spécifiques au football comme Fox, ESPN, NFL Network et/ou RedZone. Découvrez notre guide des chaînes de streaming TV en direct pour plus de détails.

Conseils rapides pour diffuser Bills vs. Jets à l’aide d’un VPN

Capture d’écran par Sarah Lord/CNET



Avec quatre variables en jeu – votre FAI, votre navigateur, votre fournisseur de streaming vidéo et votre VPN – l’expérience et le succès peuvent varier.

Nous avons testé le jeu avec succès en utilisant un serveur ExpressVPN à New York, c’est donc l’emplacement que vous devez utiliser.

Si vous ne voyez pas votre emplacement souhaité comme option par défaut pour ExpressVPN, essayez d’utiliser l’option “rechercher une ville ou un pays”.

Si vous rencontrez des difficultés pour obtenir le jeu après avoir activé votre VPN et l’avoir réglé sur la bonne zone de visualisation, vous pouvez essayer deux choses pour une solution rapide. Tout d’abord, connectez-vous à votre compte d’abonnement au service de streaming et assurez-vous que l’adresse enregistrée pour le compte est une adresse dans la zone de visualisation correcte. Si ce n’est pas le cas, vous devrez peut-être modifier l’adresse physique enregistrée dans votre compte. Deuxièmement, certains téléviseurs intelligents – comme Roku – n’ont pas d’applications VPN que vous pouvez installer directement sur l’appareil lui-même. Au lieu de cela, vous devrez installer le VPN sur votre routeur ou le point d’accès mobile que vous utilisez (comme votre téléphone) afin que tout appareil sur son réseau Wi-Fi apparaisse désormais dans le bon emplacement de visualisation.

Tous les fournisseurs de VPN que nous recommandons ont des instructions utiles sur leur site principal pour installer rapidement le VPN sur votre routeur. Dans certains cas, avec les services Smart TV, après avoir installé l’application sportive d’un réseau câblé, il vous sera demandé de vérifier un code numérique ou de cliquer sur un lien envoyé à votre adresse e-mail enregistrée pour votre Smart TV. C’est là que le fait d’avoir un VPN sur votre routeur vous aidera également, car les deux appareils apparaîtront au bon endroit.

Et rappelez-vous, les navigateurs peuvent souvent donner un emplacement malgré l’utilisation d’un VPN, alors assurez-vous que vous utilisez un navigateur axé sur la confidentialité pour vous connecter à vos services. Nous recommandons normalement Braver .

Comment nous testons le streaming VPN pour les matchs NFL du dimanche

