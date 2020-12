Malgré une victoire impressionnante aux heures de grande écoute sur les Steelers, Bills Mafia ne peut pas encore célébrer une place en séries éliminatoires.

Mais ça se rapproche.

Les Bills peuvent boucler l’AFC Est pour la première fois depuis 1995 en remportant une victoire à Denver samedi ou une défaite des Dolphins dimanche contre les Patriots. Buffalo peut atteindre les séries éliminatoires si les Ravens perdent à domicile contre les Jaguars 1-12.

Les Steelers, qui ont décroché une place en séries éliminatoires la semaine dernière malgré leur deuxième défaite consécutive, peuvent conclure l’AFC Nord avec une victoire lundi soir contre Cincinnati à deux victoires ou une défaite des Browns aux Giants dimanche soir.

Les Chiefs champions de l’AFC West peuvent décrocher un laissez-passer au premier tour avec une victoire sur les Saints et des défaites par les Steelers et les Bills.

Et les Titans du Tennessee, à égalité avec les Colts pour la première place de l’AFC Sud, peuvent gagner une place en séries éliminatoires avec une victoire contre les Lions et une défaite contre les Ravens. Les Titans peuvent également remporter une victoire et des défaites des Raiders et des Dolphins et une victoire des Browns.

Dans le NFC, les Rams de Los Angeles, qui sont à égalité avec Seattle pour la première place dans l’Ouest, peuvent conclure une place en séries éliminatoires avec une victoire sur les Jets sans victoire dimanche.

Et Seattle peut se qualifier pour les séries éliminatoires avec une victoire dimanche à Washington.

Les Saints peuvent décrocher le NFC South avec une victoire sur les champions en titre Chiefs ou une défaite des Buccaneers à Atlanta. Tampa Bay peut entrer dans les séries éliminatoires avec une victoire.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL