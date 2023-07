Bills safety La vision de Damar Hamlin pour sa Chasing M’s Foundation qui porte ses fruits à Pittsburgh

PITTSBURGH (AP) – Damar Hamlin n’a jamais douté que la Chasing M’s Foundation puisse faire de grandes choses. Il ne s’attendait tout simplement pas à pouvoir en faire autant si rapidement.

Non pas que la sécurité des Buffalo Bills, âgée de 25 ans, se plaigne.

Si quoi que ce soit, c’est le contraire.

En fait, c’est exactement le contraire.

Bien sûr, Hamlin ne s’attendait pas à devenir une pierre de touche sur l’importance de la RCR ou une figure inspirante pour des millions de personnes lorsqu’il a créé Chasing M’s à l’université de l’Université de Pittsburgh.

Pourtant peu importe. Hamlin est reconnaissant pour beaucoup de choses ces jours-ci, y compris les effets d’entraînement apparemment sans fin de son expérience de mort imminente à Cincinnati en janvier. Parmi les plus importants, il y a le pic d’intérêt pour sa fondation.

Chasing M’s a vu son profil augmenter de façon spectaculaire au cours des six derniers mois, parallèlement au rétablissement de Hamlin. Des millions de dollars ont été versés. Des opportunités pour lesquelles Hamlin pensait devoir économiser se présentent. Il n’essaie pas de laisser passer un moment de sa bonne fortune.

« Je me réveille tous les jours et je réfléchis à la façon dont je peux avoir un impact positif sur le monde, c’est ce qui m’importe si vous enlevez tout le reste », a déclaré Hamlin à l’Associated Press vendredi. « J’ai toujours voulu qu’on se souvienne de moi pour avoir fait quelque chose de positif. Cela s’est passé d’une manière différente… (mais) nous sommes ici et nous faisons le travail.

Les événements et les programmes qui n’étaient que des objectifs à long terme il y a un an sont soudainement déjà à portée de main. Hamlin accueillera son premier camp de football, pour les enfants âgés de 5 à 12 ans, au stade historique Cupples dans le quartier Southside de Pittsburgh le 7 juillet.

Le 9 juillet, qui a été officiellement nommé «Damar Hamlin Day» dans sa ville natale, Chasing M’s offrira une formation gratuite en RCR à des centaines de personnes au PNC Park, domicile des Pirates de Pittsburgh. Cela fait partie d’un «CPR Tour» qui a commencé à Buffalo début juin, la façon dont Hamlin essaie de redonner aux premiers intervenants qui ont utilisé la RCR pour lui sauver la vie après avoir fait un arrêt cardiaque au premier quart d’un match contre les Cincinnati. Bengals.

« Je veux juste pouvoir… prendre une nation de spectateurs et les transformer en sauveteurs et leur donner une véritable superpuissance », a déclaré Hamlin. « Pouvoir sauver une vie est une véritable superpuissance. Au lieu d’avoir des gens qui ne savent pas quoi faire, j’essaie juste de créer plus de gens qui savent quoi faire. Ce week-end en particulier, les gens de ma communauté.

Chasing M’s fera également don de défibrillateurs à des organisations sportives pour les jeunes et assistera un match de football all-star dans un lycée mettant en vedette certains des meilleurs joueurs de la région de Pittsburgh. Alors que le jeu existe depuis plusieurs années, l’implication directe de Hamlin a créé plus de buzz que d’habitude.

Pour un joueur qui a joué à Central Catholic dans le quartier d’Oakland avant de signer à Pitt, c’est un événement qui, il le sait, peut avoir un impact direct sur la trajectoire de carrière d’une recrue.

« Cela a été fait pour donner aux enfants de Pittsburgh et du district WPIAL et de la City League une plate-forme qu’ils n’obtiennent pas normalement », a-t-il déclaré. « C’est une région connue pour le football, mais elle peut être négligée. Il semble que nous devons croire en nous avant que quelqu’un d’autre ne croie en nous. Cela permet à chacun d’être vu. »

Demandez à Hamlin ce qu’il voit pour Chasing M’s à l’avenir et il répond immédiatement. Il y pense depuis longtemps, depuis qu’il a vu son père Mario faire de même dans la région de McKee’s Rocks où il a grandi.

Centres de loisirs. Programmes, tant sportifs qu’académiques. La liste des objectifs semble s’allonger de jour en jour. Tout comme la portée potentielle de la fondation naissante de Hamlin.

« Nous essayons d’avoir le plus grand impact possible », a-t-il déclaré. « Cela inclut la connexion avec d’autres organisations à but non lucratif (et) voir comment nous pourrions collaborer. Il ne s’agit même pas seulement de penser à cinq ans plus tard. Nous pensons à environ 30 ans plus tard.

Même s’il pense à l’avenir, Hamlin se fait un devoir d’essayer de rester dans l’instant. Il est retourné s’entraîner avec les Bills ce mois-ci et a déclaré qu’il se sentait «bien», mais qu’il était plus concentré à court terme sur le genre de week-end de redonner qui, selon lui, deviendra une chose annuelle à Pittsburgh et, espérons-le, ailleurs.

Alors que Hamlin a admis qu’il y avait encore « beaucoup de traitement » autour de ce qui lui est arrivé en janvier, il essaie de tout prendre dans la foulée. Il n’avait pas prévu de faire croître l’empreinte de Chasing M en atteignant le type de célébrité qui transcende le sport en un instant.

C’est arrivé. Il fait de son mieux pour naviguer dans des eaux sans précédent à bien des égards en utilisant sa nouvelle renommée pour élargir le nombre de vies et de communautés que Chasing M’s peut atteindre.

« Ma (notoriété) est venue d’une manière différente », a-t-il déclaré. « Mais nous sommes là et nous faisons le travail. »

Will Graves, l’Associated Press