Bills: Safety Damar Hamlin montre une “amélioration remarquable”

ORCHARD PARK, NY (AP) – La sécurité des Buffalo Bills, Damar Hamlin, a montré ce que les médecins qui le soignent appellent “une amélioration remarquable au cours des dernières 24 heures”, a annoncé l’équipe jeudi, trois jours après que le joueur a fait un arrêt cardiaque et a dû être réanimé. sur le terrain.

“Bien qu’il soit encore gravement malade, il a démontré qu’il semble être neurologiquement intact”, ont déclaré les Bills dans un communiqué. “Ses poumons continuent de guérir et il fait des progrès constants.”

L’agent de Hamlin, Ronald Butler, a déclaré à l’Associated Press que Hamlin était éveillé et a pu saisir les mains des membres de sa famille au chevet de son hôpital.

Les développements sont survenus alors que les Bills devaient reprendre l’entraînement jeudi pour la première fois depuis que Hamlin s’est effondré lorsque son cœur s’est arrêté après avoir fait un tacle et a été transporté d’urgence au centre médical de l’Université de Cincinnati au cours du premier quart du match de Buffalo contre les Bengals le Lundi soir.

Le joueur de deuxième année a passé les deux derniers jours sous sédation et répertorié dans un état critique.

Le demi de coin recrue des Bills, Kaiir Elam, a publié un message jeudi sur son compte Twitter disant que Hamlin “va mieux, est éveillé et montre des signes d’amélioration”.

L’annonce des Bills intervient alors qu’ils se préparent à jouer un match à domicile contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre dimanche, et avec l’équipe toujours aux prises avec le choc de voir leur coéquipier s’effondrer sur le terrain, son cœur ne battant pas.

Après être rentrés chez eux tôt mardi une fois le match suspendu, les Bills ont tenu des réunions et un entraînement sans aucune disponibilité médiatique mercredi. Jeudi, des joueurs ont été aperçus arrivant à l’installation, bien que l’équipe n’ait pas encore publié de calendrier d’entraînement.

De nombreux joueurs à travers la ligue – d’anciens coéquipiers et ceux qui ne connaissaient Hamlin que lundi – ont exprimé leur soutien, tout en disant qu’ils étaient secoués par ce qui s’était passé.

La sécurité des Colts, Rodney Thomas, a fait le trajet de deux heures d’Indianapolis à Cincinnati mardi juste pour être aux côtés de son ancien coéquipier de lycée.

« C’est un combattant. Je sais que c’est un combattant et il n’y a pas d’autre pensée dans mon esprit que le fait qu’il sorte par ses propres moyens », a déclaré Thomas mercredi.

Le plaqueur défensif des Vikings du Minnesota Harrison Phillips, qui a passé les quatre saisons précédentes à jouer pour Buffalo, a fait livrer un dîner à l’hôpital pour la famille et le personnel médical de Hamlin.

Le représentant marketing de Hamlin, Jordon Rooney, a déclaré mercredi que la famille du joueur était encouragée par les paroles et les actes de gentillesse.

“Ils sont ravis en ce moment”, a déclaré Rooney. « Damar est toujours leur première préoccupation. Mais pour eux, ils regardent toujours comment ils peuvent transformer une situation quelque peu troublante en une bonne situation. Le rebond de cela, pour lui et sa famille, va être incroyable.

Ce qui reste incertain, c’est si la NFL reprogrammera le match des Bills contre les Bengals, ce qui a des implications majeures pour déterminer la première place de l’AFC. Les séries éliminatoires devraient s’ouvrir le 14 janvier.

Les Chiefs (13-3) ont une avance d’un demi-match sur Buffalo (12-3), les Bills possédant le bris d’égalité après avoir battu Kansas City cette saison. Les Bengals (11-4) sont actuellement la troisième tête de série et ont également battu les Chiefs.

Hamlin a été blessé au premier quart lorsqu’il a été frappé carrément à la poitrine alors qu’il effectuait ce qui semblait être un tacle de routine du receveur des Bengals Tee Higgins. Hamlin s’est brièvement levé et a ajusté son masque facial avant de s’effondrer en arrière.

Hamlin a été sélectionné par Buffalo au sixième tour du repêchage de 2021 de Pitt. Il a passé sa saison recrue limitée à des rôles d’équipes spéciales et a repris le poste de sécurité de départ lors de la semaine 3 à la place du vétéran Micah Hyde, qui reste à l’écart d’une blessure au cou.

Les fans, les propriétaires d’équipe et les joueurs – dont Tom Brady et Russell Wilson – ont fait des dons à la Hamlin’s Chasing M’s Foundation, qui avait recueilli plus de 7 millions de dollars jeudi matin.

John Wawrow, Associated Press