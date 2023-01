Bills QB Josh Allen en fait juste assez dans une victoire chaotique contre les Dolphins

Henri McKenna Journaliste de l’AFC Est

Cela ressemblait à une bataille d’incompétence pour la majeure partie de la victoire 34-31 des Buffalo Bills sur les Dolphins de Miami lors de la ronde des jokers dimanche.

Était-ce exaltant ? Sûr. Je suis épuisé. Nous sommes tous épuisés. Le jeu a eu tous les rebondissements. Il n’a duré que quelques minutes sur quatre heures. Il y a eu six touchés, sept revirements (en comptant les revirements sur les downs) et 11 sacks. C’était une épopée absolue.

Et l’entraîneur des Bills, Sean McDermott, et l’entraîneur des Dolphins, Mike McDaniel, n’ont fait que rendre la chose encore plus farfelue. Les deux ont mal géré le match si sévèrement qu’ils ont chacun interféré avec la capacité de leur équipe à gagner le match.

Dans le cas de McDermott, il a appelé des délais d’attente juste avant deux tentatives de conversion de quatrième essai différentes. Et dans les deux cas, le temps mort était si tardif que les équipes ont joué le down, Miami n’ayant pas réussi à se convertir. Les Dolphins ont donc eu une autre chance.

Lors du quatrième essai le plus important du match – un quatrième et un sur la possession finale de Miami avec 2:28 à jouer, McDaniel a eu tellement de mal à entrer dans un jeu que son équipe a commis une pénalité pour retard de match. Après le match, McDaniel a déclaré qu’il avait été informé par son personnel que les Dolphins avaient obtenu un premier essai lors du jeu précédent. Ils préparaient un premier appel lorsqu’ils ont réalisé qu’ils étaient en fait face au quatrième essai. Et puis, parce qu’ils n’avaient pas d’appel de quatrième essai prêt, ils étaient en retard pour prendre la décision.

“Les jeux sont arrivés un peu plus tard que je ne le préférerais – au moins une ou deux fois”, a déclaré McDaniel.

Les Dolphins ont dû prendre le retard du match parce que l’équipe a passé ses trois temps morts dans des situations similaires lorsque McDaniel & Co. n’a pas pu communiquer le jeu assez rapidement.

Dans l’ensemble, il y avait du désordre de la part des deux équipes à des moments cruciaux. Et cela a donné lieu à un quatrième quart-temps tendu et sauvage où à peu près tout semblait possible.

C’était comme si c’était fini lorsque Skylar Thompson a raté Mike Gesicki près de la ligne de touche en quatrième et sixième avec 2:28 à jouer. (Et ce fut un jeu difficile pour Thompson, qui avait Tyreek Hill ouvert et strié au milieu.)

Mais vous n’avez jamais su avec ce jeu. Cela se résumait vraiment au claquement final lorsque Josh Allen a pris un genou. Et Allen a fait juste assez de gros jeux pour que son équipe remporte la victoire sur Thompson, Hill et Jaylen Waddle. Il ne manquera pas de jeux qu’Allen veut récupérer, y compris une poignée de tirs en profondeur où il a pris des risques inutiles.

Il y avait une doublure argentée dans le mess. Le secondaire des Bills a réussi une paire d’interceptions. Le demi de coin Kaiir Elam a réussi une énorme interception en seconde période. Mais peut-être plus notable était l’interception de la sécurité Dean Marlowe. Il a repris le rôle de titulaire pour Damar Hamlin, qui a subi un arrêt cardiaque sur le terrain lors du match Bills-Bengals il y a quelques semaines à peine.

Hamlin a assisté à la visite guidée de l’équipe samedi, selon McDermott.

“Pour lui d’être dans le bâtiment, cela a apporté des sourires et des larmes de joie à tout le monde”, a déclaré Marlowe après le match. “Tout ce dont nous avions besoin, c’était de voir son visage. … C’était incroyable.”

Allen a terminé le match en complétant seulement 59% de ses passes pour 352 verges, trois touchés et deux interceptions. Il a également eu un échappé que Miami a renvoyé pour un touché. Cet échappé est venu sur l’un des sept sacs d’Allen.

“Les revirements – ils nous ont vraiment fait mal”, a déclaré Allen après le match. “Ils les ont vraiment laissés revenir dans le jeu.”

En fin de compte, son génie l’a emporté sur son entêtement – et c’est ainsi que Buffalo a gagné. Et son lancer le plus remarquable a probablement été son touché au receveur Gabe Davis avec deux minutes à faire au troisième quart. Ce n’était pas le moment critique, mais c’est le jeu qui a vraiment aidé Buffalo à prendre de l’avance à un point où les Bills pouvaient protéger leur avance.

Buffalo avance pour affronter les Bengals, s’ils gagnent dimanche soir, ou les Jaguars de Jacksonville la semaine prochaine. La course du Super Bowl de Buffalo se poursuit.

Miami avait besoin du chaos pour gagner avec Thompson. Et il a obtenu cela. Mais il fallait aussi de gros matchs de Hill et Waddle. Et aucun des receveurs n’est intervenu comme les Dolphins en avaient besoin. Hill n’avait que 69 verges sur sept attrapés et Waddle avait trois attrapés sur sept cibles pour 44 verges. Ils ont lutté contre la séparation. McDaniel a eu du mal à faire en sorte que Thompson fasse les bonnes choses dans l’attaque. Et Miami ressemblait simplement à une équipe retenue par son troisième cordeur.

Après le match, McDaniel a parlé de l’avenir avec le QB partant Tua Tagovailoa, qui reste dans le protocole de commotion cérébrale.

“Je pense que nous le voyons tous comme le leader de cette équipe”, a déclaré l’entraîneur. “Quand il sera approprié pour lui de diriger cette équipe, nous sauterons sur cette opportunité. C’est un grand joueur avec seulement une amélioration devant lui.”

Mais avec une poignée d’autres options, les Dolphins pourraient avoir des yeux errants. Et pas seulement au quart-arrière. Il y a des raisons de se demander si Miami pourrait également changer d’entraîneur-chef. McDaniel a vraiment eu du mal alors que les Dolphins ont perdu six de leurs sept derniers matchs (y compris les séries éliminatoires). Ce serait une erreur, de mon point de vue, si les Dolphins licenciaient leur entraîneur-chef de première année. Mais les équipes font des erreurs à chaque intersaison.

Miami pourrait se diriger vers une intersaison délicate au cours de laquelle le quart-arrière et l’entraîneur devront croiser les doigts et espérer que le directeur général Chris Grier et le propriétaire Stephen Ross sont prêts à rester assis.

Avant de rejoindre FOX Sports en tant que journaliste de l’AFC East, Henry McKenna a passé sept ans à couvrir les Patriots pour USA TODAY Sports Media Group et Boston Globe Media. Suivez-le sur Twitter à @McKennAnalysis.

