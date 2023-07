Bills LT Dion Dawkins: Josh Allen-Stefon Diggs querelle exagérée

Que se passe-t-il avec les stars des Buffalo Bills Josh Allen et Stefon Diggs ?

C’est une question qui reste sans réponse. Le mois dernier, Diggs ne s’est pas présenté à une séance d’entraînement obligatoire et l’entraîneur-chef Sean McDermott s’est dit « très préoccupé » par la situation. Allen a ajouté que lui et Diggs traitaient de problèmes « non liés au football ». Tout cela est arrivé environ cinq mois après la défaite des Bills contre les Bengals de Cincinnati à domicile lors de la ronde divisionnaire de l’AFC – dans la neige, à cela – et Diggs a été vu levant les mains en l’air sur la ligne de touche près d’Allen au quatrième quart.

Selon Bills, plaqueur gauche Dion Dawkins, cette situation est beaucoup de bruit pour rien.

Dawkins a rejoint Colin Cowherd dans l’édition de mercredi de « The Herd », où il a désamorcé la situation entre le quart-arrière et le receveur.

« Je pense que c’est tellement drôle de voir à quel point le monde est tellement plus concerné que ses coéquipiers réels. Comme, nous nous en fichons du tout parce qu’il n’y a pas vraiment de quoi s’inquiéter », a déclaré Dawkins. « Un exemple, disons que vous avez une conversation avec l’un de vos meilleurs amis, et disons qu’un mot est peut-être un peu modifié où vous vous dites ‘oh, vient-il de dire ça ?’ Peu importe. Où un groupe d’hommes qui s’aiment, jouent les uns avec les autres, se côtoient depuis si longtemps. Je pense que les médias ont poussé les choses si loin, là où la seule façon d’aller [is] droite. Depuis, nous vivons de ce côté droit.

« Il n’y a aucun souci. Aucun souci. Stef est Stef. Josh est Josh. Et ils sont frères, et ils s’aiment. »

Bills OT Dion Dawkins minimise le drame rapporté de Stefon Diggs: « il n’y a pas de soucis »

Dawkins, 29 ans, est un Pro Bowler à deux reprises qui a été le principal tacle gauche de Buffalo depuis qu’il l’a sélectionné au deuxième tour du repêchage de la NFL 2017.

Allen a fait un saut vers la célébrité lorsque les Bills ont acquis Diggs après sa deuxième saison (2019). Le premier a totalisé 4 544 verges par la passe (1 455 de plus que l’année précédente), 37 touchés par la passe (17 de plus que l’année précédente), 10 interceptions et une cote de passeur de 107,2 (21,9 points de plus que l’année précédente), tout en complétant 69,2% de son passe (un bond de 10,4% par rapport à l’année précédente) lors de la saison 2020 de la NFL. Allen a terminé deuxième lors du vote du MVP de la NFL en 2020, puis troisième en 2022.

Pendant ce temps, Diggs a totalisé plus de 100 réceptions et plus de 1 200 verges sur réception pour une troisième saison consécutive avec les Bills, ainsi qu’un sommet en carrière de 11 touchés sur réception en 2022.

Buffalo ouvre la saison 2023 de la NFL sur la route contre les Jets de New York désormais dirigés par Aaron Rodgers.

