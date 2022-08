Bills libère le parieur Matt Araiza après une allégation de viol collectif

ORCHARD PARK, NY (AP) – Face à une réaction publique majeure et à des questions internes sur la décision d’attribuer à Matt Araiza le poste de punting, les Buffalo Bills ont inversé le cap en supprimant la recrue samedi, deux jours après le dépôt d’une plainte alléguant le joueur et deux coéquipiers universitaires ont violé collectivement un adolescent l’automne dernier.

La décision de couper les liens avec leur choix de repêchage de sixième tour de l’État de San Diego intervient après que Buffalo a ouvert la voie à Araiza pour prendre en charge les fonctions de punting en libérant lundi le vétéran de retour Matt Haack.

Les Bills ont alors choisi de garder Araiza tout en étant au courant des allégations portées contre lui depuis fin juillet. L’équipe a ensuite soutenu le joueur en annonçant qu’elle avait “mené un examen approfondi” de la question un jour après le dépôt de la plainte.

La libération d’Araiza commence à atténuer une crise qui a secoué l’équipe, comme en témoigne l’entraîneur Sean McDermott qui a du mal à contenir ses émotions tout en discutant de la situation après une défaite 21-0 en pré-saison contre la Caroline vendredi soir.

