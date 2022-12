Bills frappe Bears avec un jeu de course, ferme Justin Fields dans une déroute 35-13 – Shaw Local

Le jeu de course et la défense des Bills de Buffalo ont relevé un Josh Allen souvent chancelant dans une victoire de 35-13 contre les Bears par un samedi après-midi froid et venteux à Soldier Field. Voici ce que vous devez savoir :

Trois moments qui ont compté

1. Mettez un nœud dessus : Avec 1:02 restant, Allen a trouvé Dawson Knox serré pour le point d’exclamation, un score de 13 verges TD. Cinq projets de loi différents ont marqué des touchés dans l’après-midi. Buffalo a décroché l’AFC Est avec la victoire.

2. Comme un couteau chaud dans du beurre : Avec 5:43 restants au quatrième quart, les Bills avaient déjà amassé 236 verges au sol, un sommet de la saison. Même lors d’une journée difficile pour Allen, qui était 15 sur 26 avec deux touchés et deux interceptions, le jeu de course de Buffalo n’a eu aucun problème à ramasser son QB. Les Bills ont terminé avec 254 verges au sol.

3. Amusez-vous tant que ça a duré : La possession d’ouverture des Bears a donné la promesse d’un match compétitif. QB Justin Fields et compagnie ont amassé une possession de huit jeux et 64 verges qui a été plafonnée par le touché de 6 verges de Fields à un Dante Pettis largement ouvert. Après cela, l’infraction a stagné, principalement.

Trois choses qui ont fonctionné

1. Morrow, Thomas et Adams : Avec le secondeur recrue Jack Sanborn, qui avait brillé ces dernières semaines, perdu sur blessure pour le reste de la saison, Nick Morrow, Joe Thomas et Matt Adams ont admirablement performé dans le corps des secondeurs. Le trio a combiné 17 plaqués et Morrow a réussi une interception avec 12:58 à faire au quatrième quart.

2. Rebondir : Crédit là où le crédit est dû, la recrue assiégée Velus Jones Jr. a rebondi après la performance oubliable de la semaine dernière. Il a produit 113 verges sur les retours de coups de pied et a réussi une prise de 44 verges. La sélection du troisième tour a été passée au microscope. Il avait besoin de la performance de samedi à plusieurs niveaux.

3. Retours au second tour : Le demi de coin recrue Kyler Gordon a réussi sa troisième interception en carrière au deuxième quart, son deuxième match consécutif avec un choix. La sécurité recrue Jaquan Brisker a ensuite été poignardée pour son quatrième sac de la saison. Les sélections de second tour du directeur général Ryan Poles se sont largement bien classées cette saison, ce qui aide à raccourcir un peu sa liste de courses hors saison et facilite les décisions de construction de la liste à l’avenir.

Trois choses qui n’ont pas marché

1. Courir sauvage : Parmi les faiblesses globales de l’équipe des Bears, la D-Line n’est peut-être pas la plus claire. Les Bills ont entaillé la défense pour un total combiné de 205 verges au sol de James Cook et Devin Singletary seuls. Par statistiques et informations ESPN, les Bears ont accordé cinq touchés au sol de plus de 30 verges, ce qui est le plus dans la NFL cette saison.

2. Coups QB : Poursuivant sur les lacunes de la D-Line, l’ailier défensif Trevis Gipson a cassé une séquence de cinq matchs dans lequel un ailier défensif des Bears n’avait pas enregistré de coup sûr du quart-arrière, avec son coup sûr QB au troisième quart. C’est, encore une fois, une indication massive que les Polonais devraient investir des ressources importantes dans ce groupe de positions cette intersaison.

3. Chaises musicales : Les Bears ont eu leur huitième combinaison de ligne offensive de départ différente avec Teven Jenkins et Cody Whitehair indisponibles. Avec 10:29 à faire au quatrième quart, les Bears n’avaient amassé que 7 verges au sol en seconde période. La météo dicte le jeu jusqu’à un certain point, mais il est difficile de donner au coordinateur offensif Luke Getsy une passe totale pour ses décisions en deuxième mi-temps; surtout quand courir n’était clairement pas efficace.

Et après?

Les Bears se rendent à Détroit et affronteront les Lions à midi le dimanche 1er janvier.