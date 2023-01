Bills et les joueurs des Bengals envoient des prières pour Damar Hamlin

Les joueurs des Bills et des Bengals ont exprimé leur amour et leur soutien à Damar Hamlin après l’effondrement du Bills DB et ont été transportés à l’hôpital dans un état critique.

Les Bills et les Bengals ont dû faire face à l’impensable lundi soir. Au lieu de passer la nuit à se battre pour une position dans la course aux séries éliminatoires de l’AFC, ils l’ont passée dans la prière et l’inquiétude.

Au cours du premier quart de Monday Night Football, la sécurité des Bills Damar Hamlin s’est attaquée au receveur des Bengals Tee Higgins. Le demi défensif s’est levé puis s’est effondré au sol.

La scène était horrible alors que les entraîneurs se précipitaient pour s’occuper de Hamlin. Il avait besoin de RCR sur le terrain tout en travaillant pendant près de 10 minutes. Pendant ce temps, les joueurs désemparés des Bills et des Bengals ont regardé et prié.

Finalement, Hamlin a été chargé dans l’ambulance et emmené au centre médical de l’Université de Cincinnati où il reste dans un état critique.

Le match étant finalement suspendu, les joueurs sont retournés dans leur vestiaire et ont dû gérer la situation.

Les joueurs des Bills et des Bengals ont envoyé des prières et un soutien à Damar Hamlin

De nombreux joueurs Bills est resté au stade après minuitrester ensemble en attendant des nouvelles ou des développements.

Cependant, le receveur Stefon Diggs ne s’est pas contenté d’attendre. Il a littéralement marché jusqu’à l’hôpital UC et a parlé jusqu’aux urgences.

Le quarterback Josh Allen, visiblement secoué sur le terrain, a envoyé un simple tweet appelant à la prière.

“S’il vous plaît, priez pour notre frère”, a écrit Allen.

D’autres joueurs de Bills avaient des messages similaires.

Le garde de Buffalo Rodger Saffold a parlé de Hamlin en tant que personne.

«Damar Hamlin est une travailleuse extrêmement acharnée et attentionnée. Il est loyal honnête et peut toujours mettre un sourire sur votre visage. Il est plus qu’un athlète, c’est un fils et un frère. Je prie que Dieu lui fasse miséricorde et nous le ramène », a-t-il écrit.

Le plaqueur offensif Dion Dawkins a également appelé à la prière.

“La prière est le pouvoir et la prière est PUISSANTE, nous avons besoin que le monde prie pour Damar Hamlin et sa famille #Love #3”, a-t-il écrit.

Selon les rapports, les capitaines des Bengals comme Joe Burrow ont fait ce qu’ils pouvaient pour soutenir l’autre équipe.

Le receveur large de Cincinnati Ja’Marr Chase a tweeté une prière pour Hamlin.

FOX a compilé un ensemble de tweets de joueurs de la ligue pour représenter l’effusion des autres joueurs de la NFL.

La situation de lundi était sans précédent et effrayante. Personne, pas les joueurs, les médias ou les fans, n’était préparé à ce qui est arrivé à Hamlin. La seule chose que le monde de la NFL puisse faire à ce stade est de se rassembler tout en espérant et en priant pour un résultat positif.