Bills contre les Dolphins | Comment regarder, diffuser et écouter

C’est facile à trouver : accédez à l’application Prime Video sur votre téléviseur, votre ordinateur ou votre appareil mobile, et vous verrez les matchs sur la page d’accueil, la page Sports ou sous « événements en direct et à venir ». Vous pouvez également accéder à la page d’accueil d’Amazon et cliquer sur Prime Video où vous verrez le lien « événements en direct et à venir ». Les matchs seront également disponibles sur la chaîne Twitch de Prime Video, via l’application mobile NFL via NFL+ et via votre filiale locale sur les marchés des équipes à domicile et à l’extérieur. Accédez au centre d’aide TNF pour plus de détails.