Dans les années 1990, les Bills se sont frayés un chemin vers quatre Super Bowls successifs sinon réussis. Aucune autre franchise n’a réussi cela.

Environ une décennie plus tard, les Buccaneers, longtemps opprimés, ont remporté un titre dans la NFL.

Depuis, presque rien pour ces équipes. Jusqu’à maintenant.

Le week-end prochain, Buffalo, qui est arrivé aussi loin dans la saison 1993, se dirige vers le champion en titre du Super Bowl, Kansas City. Et les Chiefs pourraient manquer leur dynamique quart-arrière vedette, Patrick Mahomes, qui a été victime d’une commotion cérébrale lors d’une victoire de 22-17 dimanche sur Cleveland.

C’est un moment spécial pour être un Buffalo Bill, a déclaré le plaqueur Dion Dawkins.

Pendant ce temps, TB (comme à Tampa Bay), mené par TB (comme Tom Brady) se rend à Green Bay pour le match de championnat NFC. Oui, les mêmes Bucs qui ont fait les séries éliminatoires une fois, en 2007, après leur couronne en 2002, et pas depuis jusqu’à ce que Brady et ses six anneaux du Super Bowl soient arrivés de la Nouvelle-Angleterre pour cette saison. Leur victoire 30-20 à la Nouvelle-Orléans les a envoyés au Lambeau Field pour le match de championnat NFC.

C’est formidable pour notre équipe », a déclaré Brady, qui démontre encore à quel point il était responsable de tous ces titres en Nouvelle-Angleterre à chaque victoire à Tampa. Nous avons travaillé dur pour arriver à ce point. Deux victoires en séries éliminatoires sur route, c’est plutôt sympa.

Quelles sont les deux équipes les plus douces? Les équipes qui se rendront à Tampa oui, c’est là que se déroulera le Super Bowl le 7 février, et aucune équipe n’a disputé le grand match sur son terrain.

NFC

Tampa Bay (13-5) à Green Bay (14-3)

Les deux équipes ont utilisé des jeux clés de leur défense pour gagner dans le tour de division et auront probablement besoin de performances similaires pour avancer. Bien sûr, les Bucs et Pack sont loués pour leur attaque, de leurs quarts Aaron Rodgers de Green Bay a peut-être eu la meilleure saison de son illustre carrière aux solides coureurs Leonard Fournette et Aaron Jones, à une multitude de receveurs, aux lignes solides. Mais maintenir les All-Pros Rodgers et le receveur large Davante Adams est un must pour Tampa Bay. Il en va de même pour la neutralisation de Brady avec Mike Evans, Chris Godwin, Rob Gronkowski et Cameron Brate.

C’était énorme. Je pense que la défense était la clé du match, a déclaré Brady après la victoire contre les Saints. Il doit être encore une fois énorme. »

Quant aux conditions au Lambeau Field, eh bien, les prévisions annoncent des températures dans les années 20, ce qui est certainement froid pour une équipe de Floride, mais pas glacial. Et rappelez-vous où Brady a remporté tous ces titres.

Curieusement, les Packers n’ont pas remporté de match de championnat NFC à domicile depuis la saison 1996. Ils sont favoris à quatre points dans les premières lignes de paris. Si cela semble faible, rappelez-vous qui est le quart-arrière de l’opposition.

AFC

Buffalo (14-3) à Kansas City (15-2)

Tout dépendra de l’état de Mahomes. Alors que le compagnon adjoint Chad Henne a assez bien fait après le départ de Mahomes dimanche au troisième quart, même en effectuant deux gros jeux pour remporter la victoire, les Chiefs seraient gravement entravés si Mahomes ne pouvait pas jouer.

Andy Reid, dont la volonté de jouer et de toujours jouer pour gagner doit être saluée quelles que soient les circonstances, a conçu une attaque presque imparable lorsque Mahomes est derrière le centre. Il est difficile d’imaginer que Travis Kelce, Tyreek Hill et les autres menaces soient aussi menaçants sans lui.

Reid soutient qu’il y a autre chose en jeu à KC. Interrogé sur ce qui l’avait le plus impressionné à propos des Chiefs retenant Cleveland, il a répondu:

Probablement juste la force intestinale des gars qui battaient à travers, ne descendant pas quand Pat est tombé. C’est plus facile à dire qu’à faire. Quelqu’un a posé cette question à peu près au quart-arrière, donc juste cette partie, avoir cette confiance, avoir gagné ce respect de la part des gars que je pense est grande.

Mais écoutez, personne n’est descendu. Je veux dire, il n’y avait personne qui pendait la tête ou se moquait tout au long du match.

Ils ne le feront pas non plus contre Buffalo, qui a été la meilleure équipe de l’AFC ces deux derniers mois. Les Bills sont les plus équilibrés des quatre candidats restants, et pourraient avoir plus confiance que quiconque.

Ils ont perdu à domicile contre les Chiefs dans un match retardé du COVID-19 les 26 et 17 octobre. Ce match s’est joué par temps humide.

La première ligne de pari est Kansas City donnant 3 1/2 points. La condition de Mahomes, et non les conditions de terrain, déterminera les chances. Et très probablement qui va au Super Bowl.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL