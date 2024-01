Bills All-22 : Josh Allen élève le niveau, plaidant en faveur de Dorian Williams contre les Chiefs

Après une victoire complète en wild card, les Buffalo Bills accèdent au tour de division pour une quatrième année consécutive. Ils affrontent un adversaire familier en séries éliminatoires, les Chiefs de Kansas City, mais les équipes se rencontrent à Orchard Park pour la première fois en séries éliminatoires depuis que McDermott a repris l’équipe.

Il y a encore beaucoup à apprendre de la victoire des Bills contre les Steelers de Pittsburgh, ce qui pourrait contribuer à influencer les décisions d’alignement avec toutes les blessures de l’équipe cette semaine. Après avoir analysé et étudié le film, voici une analyse approfondie, y compris le classement des joueurs des Bills et les notes individuelles.

Pourquoi le jeu de Josh Allen était encore meilleur au cinéma

Il y a eu quelques gros jeux flash du quart-arrière des Bills Josh Allen dans ce qui était encore une autre performance impressionnante en séries éliminatoires. Il était facile de voir qu’Allen était le meilleur joueur sur le terrain et a propulsé les Bills vers la victoire. Mais en dehors des jeux flashy et des grands moments, Allen a connu l’un de ses meilleurs matchs cette saison et, plus impressionnant encore, il l’a fait alors que beaucoup de ses coéquipiers n’avaient pas eu leurs meilleures sorties. La majeure partie de ce point tourne autour de la ligne offensive, qui a connu l’un de ses pires matchs collectifs cette saison.

Les Steelers ont la réputation d’être l’une des lignes défensives les plus physiques de la ligue, et cela s’est révélé de manière considérable. Même si la ligne offensive des Bills a gagné avec plus de physique à la fin de l’année qu’elle ne l’avait été, cela s’est avéré être un match difficile pour eux tout au long. De nombreux joueurs de ligne offensive se sont retrouvés au sol lors de divers jeux et ont été écartés pendant que les Steelers bouchaient une voie ou se frayaient un chemin dans le champ arrière. En conséquence, cinq des six joueurs de ligne offensive des Bills, y compris le bloqueur de sous-package habituel David Edwards, ont joué en dessous de leur production moyenne cette saison. Un seul a obtenu une note supérieure à C-plus, et c’était le bon bloqueur Spencer Brown, qui a probablement bénéficié du fait que TJ Watt ne soit pas dans l’alignement.

Allen a augmenté à lui seul la production offensive des Bills avec de gros jeux et de la cohérence et a aidé ses coéquipiers même lorsqu’ils n’avaient pas leur meilleur match. Allen a fait un travail remarquable, pour l’essentiel, en ressentant quand la pression tombait sur lui et a fourni une frappe rapide pour faire sortir le ballon sur au moins un certain nombre de mètres positifs, même si, sur certains jeux, c’était similaire à ce qu’ils avaient fait. je gagnerais à faire courir le ballon. Et parfois, comme dans le cas de l’impressionnant attrapé, virage et course de Khalil Shakir qui a dérouté ses coéquipiers, ces tirs rapides d’Allen ont conduit à des résultats encore plus importants.

Continuer à rogner la défense des Steelers avec des lancers en dessous a ouvert diverses opportunités tout au long du match pour les battre par-dessus, dont Allen a profité à quelques endroits. Et quand il a eu ces occasions, le ballon est sorti de sa main proprement avec une précision impressionnante sur sa précision pour atteindre ses cibles sans leur faire faire un effort supplémentaire pour faire tomber la capture. Ensuite, si l’on prend en compte la capacité de précipitation d’Allen, qu’elle soit programmée ou improvisée dans le cadre du plan de match, Allen contrôlait tout le match.

Parce que la situation ne sera jamais parfaite chaque semaine, les très grands quarts-arrières de la NFL peuvent élever le niveau de l’offensive lorsque le casting de soutien n’a pas son meilleur matériel. Les quarts-arrières en séries éliminatoires qui font cela appartiennent à une catégorie encore différente. Allen est devenu ce type d’atout pour les Bills. Il l’a même fait lundi sans l’un de ses receveurs de confiance, Gabe Davis, et sans aucune cible ni réception du remplaçant de Davis, Trent Sherfield, qui a joué 63 pour cent des snaps. Même si ce n’était pas parfait, Allen avait le contrôle. Il a rendu ses coéquipiers meilleurs pendant la grande majorité du match, et sans lui, le match contre les Steelers, même lorsqu’il est devenu serré, n’aurait pas été aussi confortable que pendant les quatre quarts.

Un jeu qui changera la donne ne se produira probablement pas sans Latavius ​​Murray

Une fois que les élévations initiales de l’équipe d’entraînement ont diminué, nous avons été surpris de constater que Leonard Fournette ne faisait pas partie de leurs deux convocations. Fournette est resté rangé dans l’équipe d’entraînement en faveur de Latavius ​​Murray, 34 ans, malgré des résultats moins que stellaires en tant qu’arrière à courte distance de Murray. Mais l’inclusion de Murray sur la liste s’est avérée essentielle pour l’un des plus gros jeux du match. Sans ses efforts, presque sans que personne ne le voie faire cela sur le jeu donné, les Bills auraient probablement pu botter plutôt que de marquer l’un de leurs deux touchés marquants du match. Le jeu? Le touché de 52 verges d’Allen.

La troisième et longue opportunité a été rencontrée lorsque les Steelers ont envoyé six rushers sur la ligne de mêlée et joué une défense d’homme à homme à l’arrière avec une seule patrouille de haute sécurité patrouillant sur le terrain. Les Bills ont gardé Murray pour bloquer alors qu’Allen reculait pour passer, et avec le garde droit O’Cyrus Torrence prenant un joueur de ligne défensive et le plaqueur droit Spencer Brown sortant large contre un rusher de bord habituel, ce qui a laissé Murray en tête-à-tête. contre le blitz Myles Jack.

Dans la plupart des cas, un secondeur contre un porteur de ballon est un décalage en faveur du défenseur, mais c’est ce qui rend Murray précieux pour les Bills le jour du match. Murray a un mélange unique de taille, de longueur et de poids pour un joueur à son poste, ce qui lui donne un avantage contre un blitzer venant en sens inverse, même dans un moment de dégagement comme celui-ci. Et sans tous ces avantages offerts par Murray, Allen n’aurait probablement pas eu ce moment.

Comme vous pouvez le voir, Murray affronte Jack qui charge et non seulement reste devant lui, mais Murray s’ancre avec la technique d’un joueur de ligne offensive au moment où Allen se prépare à décoller. À tout le moins, s’il y avait eu James Cook, Fournette ou Ty Johnson là-bas, il y aurait probablement eu un contact avec Allen et le résultat haut de gamme d’un touché de 52 verges n’aurait pas été aussi possible s’il avait été ralenti près de la ligne de mêlée.

Une mauvaise protection contre les passes a été démontrée par les porteurs de ballon des Bills contre les Dolphins de Miami lors de la semaine 18 lors du seul match au cours duquel ils ont laissé Murray en bonne santé cette saison. Mais compte tenu de ce que nous avons vu lors de cet énorme jeu contre les Steelers, et maintenant avec Fournette libérée de l’équipe d’entraînement, la présence de Murray sur les jeux de passes de troisième essai ne va probablement nulle part de si tôt.

Les Bills ont connu un nombre inhabituel de combinaisons de secondeurs au cours d’un match avec de multiples blessures à ce poste, ce qui a donné un bon aperçu de l’ensemble de leur tableau de profondeur dans différents rôles. Avec des blessures d’abord à Baylon Spector, puis à Terrel Bernard plus tard, le joueur qui a le plus bénéficié de plus de temps sur le terrain était le secondeur de l’équipe d’entraînement AJ Klein. Et nous l’avons vu dans les deux rôles au sein de la défense, d’abord en tant que secondeur extérieur aux côtés de Bernard, puis en tant que secondeur central aux côtés de Dorian Williams. Alors que les Bills aimaient avoir Klein en raison de sa connaissance institutionnelle du plan défensif de Sean McDermott après avoir passé beaucoup de temps en Caroline et à Buffalo avec l’entraîneur-chef des Bills, Klein avait de graves limitations athlétiques pendant tout le match.

Qu’il s’agisse de se faire prendre sur le terrain et de ne pas avoir la fluidité nécessaire pour changer de direction avec le porteur du ballon, ou d’hésiter à sa place plutôt que d’attaquer un porteur du ballon juste devant lui dans un face-à-face, il y a Il y avait de multiples exemples de Klein coûtant aux Bills en verges et les premiers essais rendus. Cela désavantage immédiatement les Bills s’il est dans le jeu pendant de longues périodes. Une fois que Bernard a quitté le match et que Klein est passé au secondeur central, l’équipe a inséré le choix de troisième ronde de 2023, Dorian Williams, dans l’alignement du secondeur extérieur. Dès qu’il est entré dans l’alignement, il était très clair qu’il se trouvait dans un code postal différent de celui de Klein sur le plan sportif et il s’est dirigé vers le porteur du ballon lorsqu’il a vu l’opportunité de le faire. Il n’y a eu aucune hésitation dans le jeu de Williams, qui peut être à la fois bon et mauvais, et c’est en partie la raison pour laquelle ils ont opté pour Dodson plutôt que Williams une fois que Matt Milano a été initialement blessé. Mais entre certains de ses efforts de couverture et ses tacles, Williams a aidé les Bills dès son entrée dans l’alignement.

Les Bills n’auront peut-être pas le choix si Bernard ou Tyrel Dodson ne peuvent pas jouer. Mais si l’un d’eux le peut, avec Dodson semblant plus probable à ce stade de la semaine, cela signifie probablement que Dodson serait le secondeur central et un choix entre Klein ou Williams si Baylon Spector ne peut pas non plus jouer. Entre ces deux-là, les Bills devraient sérieusement envisager d’utiliser Williams pour débuter le match contre les Chiefs. Bien qu’il y ait une plus grande variance pour les points faibles en n’ayant pas autant de connaissances schématiques et de moyens que Klein, il existe également le potentiel de grands moments avec son explosivité et son physique. Les Bills peuvent toujours s’adresser à Klein si cela ne fonctionne pas et que Patrick Mahomes profite de Williams, mais ils pourraient se mettre immédiatement dans une situation désavantageuse en ne l’essayant pas avec Williams pour commencer le match.

Projets de loi 2023 All-22 grades contre Steelers Rang Joueur Pos. Grade Nombre de lectures Instantané % 1 QB UN 67 100,00% 2 DT UN- 46 70,77% 3 WR UN- 56 83,58% 4 WR UN- 45 67,16% 5 TE UN- 37 55,22% 6 RB B+ 41 61,19% 7 KG B+ 32 49,23% 8 TE B+ 28 41,79% 9 DE B+ 24 36,92% dix DT B+ 17 26,15% 11 DT B+ 36 55,38% 12 S B+ 65 100,00% 13 DE B+ 42 64,62% 14 S B+ 65 100,00% 15 RT B 67 100,00% 16 CB B 52 80,00% 17 DE B 32 49,23% 18 DE B 25 38,46% 19 KG B 21 32,31% 20 DE B 19 29,23% 21 RB B- 15 22,39% 22 DT B- 20 30,77% 23 KG B- 17 26,15% 24 RG C+ 67 100,00% 25 LT C+ 67 100,00% 26 BCN C+ 40 61,54% 27 Base de données C+ 28 43,08% 28 g C+ 25 37,31% 29 WR C+ 42 62,69% 30 C C 67 100,00% 31 LG C 66 98,51% 32 CB C 65 100,00% 33 KG C- 43 66,15%

Joueurs avec moins de 15 snaps :

WR Deonte Harty (14), TE Quintin Morris (13), CB Christian Benford (13), S Damar Hamlin (13), RB Latavius ​​Murray (10), WR Andy Isabella (7), FB Reggie Gilliam (3)

Joueurs actifs sans snap offensif ou défensif :

QB Kyle Allen, IOL Ryan Bates, OT Ryan Van Demark, LB Tyler Matakevich, NCB Siran Neal

Inactifs :

*(Total des matchs inactifs au cours de la saison 2023 alors que sur la liste active)

LIO Alec Anderson…