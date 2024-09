Bills 34-28 Cardinals (8 septembre 2024) Récapitulatif du match

ORCHARD PARK, NY — — Malgré tous les changements apportés aux Buffalo Bills au poste de receveur et en défense cette intersaison, la seule grande constante qui est restée était le quart-arrière Josh Allen.

Et lorsque les quadruples champions en titre de l’AFC Est avaient le plus besoin de leur joueur de franchise après avoir été menés de 14 points lors de leur match d’ouverture de la saison contre l’Arizona dimanche, Allen a répondu présent en prenant les choses en main – et en sautant les jambes.

Allen a coiffé son une sortie de quatre touchés dans une victoire de 34-28 en se déplaçant dans les airsEn se précipitant vers sa droite depuis la ligne 6 de l’Arizona, Allen s’est précipité vers la ligne de but et a dépassé Budda Baker avant d’être poussé par derrière par un autre défenseur des Cardinals et d’atterrir durement dans la zone des buts.

Ce touchdown a permis aux Bills de mener 31-20 à 8 minutes et demie de la fin et a couronné une poussée au cours de laquelle Buffalo a dominé les Cardinals 28-3 à la mi-temps.

« Je pensais que c’était le survol », a déclaré le plaqueur gauche Dion Dawkins, comparant le saut d’Allen au jet de l’Air Force qui a survolé le stade pendant l’hymne national. « J’ai juste dit, tire, ce qui monte doit redescendre. Et j’espère que tu descendras dans la zone d’en-but. »

« Et il l’a fait. Vous savez, ce grand quarterback, c’est difficile de l’arrêter, surtout quand on vole. »

Allen a déclaré que son saut avait été une décision prise en une fraction de seconde, surtout après avoir baissé son épaule en renversant le secondeur Xavier Thomas. sur une course de touché de 7 verges juste avant la fin de la mi-temps.

« La deuxième fois, je savais que c’était Budda, et Budda est un bon joueur, et il va vous envoyer la balle », a déclaré Allen. « J’ai donc décidé de monter et de passer par-dessus. Mais je ne peux probablement pas gagner ma vie en faisant ça, mais nous y sommes. »

Allen a terminé le match avec sa main gauche, qui ne lance pas, fortement bandée et a d’abord déclaré qu’il allait bien avant d’ajouter qu’il attendait d’autres tests. Il a réussi 18 passes sur 23 pour 232 yards et a réussi des passes de touchdown de 11 yards à Mack Hollins et Khalil Shakir.

Il s’agissait d’une affaire palpitante de va-et-vient entre rivaux hors conférence lors d’une journée venteuse avec des températures autour de 60 degrés et des vents violents soufflant jusqu’à 30 mph (45 km/h) venant de l’ouest au large du lac Érié voisin.

Cette sortie a été marquée par le premier retour de coup d’envoi pour un touchdown selon les nouvelles règles de la NFL. DeeJay Dallas a récupéré le ballon sur sa propre ligne de 4, s’est frayé un chemin au milieu à travers un barrage de Bills avant de trouver une voie sur le côté gauche avec 8:31 restant, réduisant l’avance de Buffalo à 31-28.

Les Cardinals n’ont pas réussi à maintenir leur élan en marquant deux touchdowns et un field goal lors de leurs trois premières possessions, tout en construisant une avance de 17-3 grâce à la course de touchdown de 3 yards de James Conner à 2:40 de la fin du deuxième quart-temps. C’était la première fois depuis 2006 que l’Arizona marquait des points lors de chacune de ses trois premières attaques.

Buffalo a réalisé 352 yards d’attaque et a montré qu’elle était capable de dépasser les 30 points avec un nouveau groupe de receveurs après avoir échangé Stefon Diggs à Houston et perdu Gabe Davis en tant qu’agent libre. Allen a complété des passes à neuf joueurs, avec la recrue Keon Coleman terminant avec quatre réceptions et 51 yards, le meilleur total du match.

La défense jeune et affaiblie par les blessures de Buffalo a également contribué.

Greg Rousseau a réalisé trois sacks, son meilleur total en carrière, dont un qui a provoqué un fumble. La défense a préservé la victoire des Bills lorsque Damar Hamlin et Ja’Marcus Ingram ont arrêté la tentative de passe de Kyler Murray à Greg Dortch près de la ligne de but sur un quatrième et 7 depuis la ligne de 29 des Buffalo avec 26 secondes à jouer.

« Nous devons nous améliorer. Nous menions 17-3 et nous avons perdu le match », a déclaré Jonathan Gannon, entraîneur des Cardinals pour la deuxième année. « Nous devons continuer à marquer un peu, surtout lorsque nous avons une avance. »

S’il y a un côté positif, les Cardinals ont conservé les lueurs d’étincelle qu’ils ont montrées lors de la clôture de l’année dernière 3-5 sous Murray lors du retour du quart-arrière après avoir manqué 11 mois en raison d’une déchirure du LCA.

Murray a terminé 21 des 31 tentatives pour 162 yards et un touchdown et a également mené les Cardinals en course avec 57 yards sur cinq courses.

Le receveur recrue de l’Arizona, Marvin Harrison Jr., le quatrième joueur sélectionné lors de la draft, a fait des débuts presque invisibles dans la NFL en terminant avec une seule réception – sur trois cibles – pour 4 yards.

Le match a basculé au troisième quart-temps avec un score à égalité à 17. Rousseau a préparé le touchdown décisif de Buffalo avec son troisième sac, lorsqu’il a forcé Murray à échapper le ballon et que Dorian Williams a récupéré au 21 de l’Arizona.

Buffalo a marqué cinq jeux plus tard quand Allen a frappé Shakir à gauche et le receveur a roulé sur le joueur de ligne défensive Justin Jones avant d’atteindre le ballon au-dessus de la ligne de but.

L’entraîneur des Bills, Sean McDermott, a rendu hommage aux nouveaux venus et aux remplaçants de Buffalo pour leur progression. Cela inclut Ingram, qui n’était pas censé être actif avant que le joueur de ligne défensive et ailier défensif Duwaune Smoot ne soit mis à l’écart après s’être blessé à l’orteil à l’entraînement jeudi.

Ingram a joué un rôle encore plus important que prévu en remplaçant le cornerback Taron Johnson qui n’est pas revenu après s’être blessé à l’avant-bras droit au premier quart-temps.

« C’est un excellent exemple de préparation lorsque votre numéro est appelé », a déclaré McDermott. « Nous avons été menés en début de match et ils ont riposté par la suite. Je pense que c’est en soi un bon signe pour notre équipe de football. »

À suivre

Cardinals : accueillent trois matchs consécutifs à domicile, en commençant par les Rams de Los Angeles dimanche prochain.

Bills : Faites face à une semaine courte et voyagez pour jouer contre les Dolphins de Miami jeudi soir.

——

AP NFL: https://apnews.com/hub/nfl