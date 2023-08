‘Billions’ Saison 7: Date de sortie et comment regarder de n’importe où

Si vous roulez avec Showtime’s Billions depuis ses débuts en 2016, préparez-vous à dire adieu à la série cette année. La saison 7 marque le dernier épisode de la série, mais Damian Lewis reviendra en tant que personnage préféré des fans, Bobby « Axe » Axelrod.

La dernière fois que les téléspectateurs ont vu Axe, il est parti pour la Suisse pour éviter de faire face à des problèmes juridiques, laissant un autre homme riche monter à sa place. Dans la saison 6 de Billions, Chuck Rhoades de Paul Giamatti affrontait Prince (Corey Stoll) pour une opération sophistiquée d’évasion fiscale cryptographique. Prince pense qu’il est libre de revenir à des intrigues d’un milliard de dollars car Chuck a été menotté pour ses tactiques d’enquête illégales. Mais comme l’a montré la finale, Chuck n’est pas hors jeu.

Selon Showtime, la saga continue et cette fois « les alliances sont renversées. Les vieilles blessures sont transformées en armes. Les loyautés sont mises à l’épreuve. La trahison prend des proportions épiques. Les ennemis deviennent des amis méfiants. » Connectez-vous pour savoir comment les choses évoluent pour Chuck, Axe, Kate, Dave et Prince lorsque la série revient, et assurez-vous de suivre les dates de sortie des multiples retombées.

Lisez la suite pour savoir où et quand regarder la saison 7 de Billions, où que vous soyez dans le monde.

Tout le monde est réuni – y compris Axe – pour la saison 7 de Billions. Marquer Seliger/Showtime

Date de sortie de la saison 7 de Billions

La saison 7 de Billions comportera 12 épisodes, chacun étant publié chaque semaine. Vous devez avoir un abonnement à Paramount Plus avec Showtime pour diffuser la série ; il n’est pas disponible avec le plan Essential. Vous pouvez également le regarder sur la chaîne linéaire Showtime. Voici quand le spectacle arrive sur chaque plateforme.

Diffusez le premier épisode sur Vendredi 11 août, sur Paramount Plus avec Showtime. Les nouvelles versions tombent généralement sur l’application vers 3 h HE (12 h PT).

sur Paramount Plus avec Showtime. Les nouvelles versions tombent généralement sur l’application vers 3 h HE (12 h PT). Les téléspectateurs qui ont Showtime peuvent regarder la première de l’émission sur la chaîne linéaire sur Dimanche 13 août, à 20 h HE / PT.

Comment regarder Billions aux États-Unis

L’abonnement Paramount Plus avec Showtime a été lancé aux États-Unis le 27 juin et est disponible en tant qu’option premium sans publicité.

Paramount Plus a deux plans d'abonnement principaux : Essential pour 6 $ par mois (60 $ par an si paiement annuel) et Paramount Plus avec Showtime pour 12 $ par mois (120 $ par an si paiement annuel). Vous aurez besoin du plan avec Showtime pour accéder à Billions, mais un essai gratuit de sept jours est disponible. Les étudiants peuvent bénéficier d'une remise de 25 %.

Regarder Des milliards au Canada

Avoir très envie de Crave propose une sélection de titres Showtime, dont Billions, pour les téléspectateurs canadiens. Les abonnements commencent à 10 $ par mois pour le plan de base et vont jusqu’à 20 $ par mois.

Comment regarder la saison 7 de Billions de n’importe où avec un VPN

Peut-être que vous voyagez à l’étranger et que vous souhaitez diffuser des milliards sur Paramount Plus lorsque vous n’êtes pas chez vous. Avec un VPN, vous pouvez changer virtuellement de position sur votre téléphone, tablette ou ordinateur portable pour accéder à l’émission depuis n’importe où dans le monde. Il existe également d’autres bonnes raisons d’utiliser un VPN pour le streaming.

Un VPN est le meilleur moyen d’empêcher votre FAI de limiter vos vitesses en chiffrant votre trafic. L’utilisation d’un VPN est également une excellente idée si vous voyagez et que vous vous trouvez connecté à un réseau Wi-Fi, et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions. Le streaming TV peut être un peu plus fluide avec un VPN fiable et de qualité passé nos tests et les normes de sécurité.

Vous pouvez utiliser un VPN pour diffuser du contenu légalement tant que les VPN sont légaux dans votre pays et que vous disposez d’un abonnement valide au service de streaming que vous utilisez. Les États-Unis et le Canada font partie des pays où les VPN sont légaux, mais nous vous déconseillons de diffuser ou de télécharger du contenu sur des sites torrent illégaux. Nous recommandons ExpressVPN, mais vous pouvez opter pour un autre fournisseur de notre meilleure liste de VPNcomme Surfshark ou NordVPN.

Si vous recherchez un VPN sécurisé et fiable, le choix de nos éditeurs est ExpressVPN. Il est rapide, fonctionne sur plusieurs appareils et fournit des flux stables.

Suivez les instructions d’installation du fournisseur VPN et choisissez un pays où Billions diffuse sur Paramount Plus. Avant vous ouvrez l’application de streaming, assurez-vous que vous êtes connecté à votre VPN en utilisant la région sélectionnée. Si vous souhaitez diffuser la série télévisée sur plusieurs appareils, il est possible que vous deviez configurer chacun d’eux pour vous assurer que vous êtes connecté. Accédez aux paramètres et vérifiez vos connexions réseau pour vérifier que vous êtes connecté et connecté à votre compte VPN. Vous êtes maintenant prêt à ouvrir Paramount Plus pour diffuser.

Si vous rencontrez des problèmes avec le streaming, assurez-vous d’abord que votre VPN est opérationnel sur son adresse IP cryptée. Vérifiez que vous avez correctement suivi les instructions d’installation et que vous avez choisi la bonne zone géographique pour la visualisation. Si vous rencontrez toujours des problèmes de connexion, vous devrez peut-être redémarrer votre appareil. Fermez toutes les applications et fenêtres, redémarrez votre appareil et connectez-vous d’abord à votre VPN. Notez que certains services de streaming ont des restrictions sur l’accès VPN.