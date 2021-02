BILLIE Piper a renvoyé son retour à Doctor Who à la suite de la sortie présumée de Time Lord Jodie Whittaker.

La célèbre actrice a capturé le cœur des fans lorsqu’elle a fait ses débuts dans la série BBC redémarrée en 2005 sous le nom de Rose Tyler.

Avec Christopher Eccleston, Piper a contribué à remettre la franchise bien-aimée sur la carte et est même revenue en 2013 pour une apparition en tant qu’invité.

Cependant, elle a exclu un retour complet au milieu des rumeurs selon lesquelles Jodie Whittaker quitterait la série à la fin de la prochaine série 13.

Elle a souligné que sa famille passait en premier maintenant et que la nature exigeante du programme de tournage de la série l’éloignerait de ses enfants plus longtemps qu’elle ne serait à l’aise.

« Je n’y retournerais pas. C’est un super rôle, mais tu es loin de tes enfants depuis si longtemps », dit-elle Le gardien.

« Mon expérience a été que vous êtes au Pays de Galles depuis neuf mois solides et que votre travail domine votre vie », a-t-elle poursuivi.

Billie a admis qu’elle avait même eu du mal à amener ses enfants à regarder les épisodes de Doctor Who dans laquelle elle joue.

«Ils n’aiment pas me voir dans Doctor Who, et je leur ai insisté plusieurs fois», a-t-elle ajouté.

En fait, son fils aîné, qui a 12 ans « serait très contrarié que je sois poursuivi, effrayé ou attaqué, alors je me suis dit: ‘OK, c’est un saut mental étrange pour toi. »

Les commentaires interviennent après que l’acteur du captian Jack Harkness, John Barrowman, ait appelé la star de It’s A Sin Olly Alexander à devenir le prochain docteur.

Ailleurs, la célèbre actrice américaine Whoopi Goldberg a admis qu’elle adorerait jouer The Doctor.

La production est actuellement en cours sur la série 13 de Doctor Who, avec une sortie prévue fin 2021 ou début 2022.

Doctor Who est maintenant disponible pour diffuser sur BBC iPlayer.