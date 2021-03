Billie Piper a parlé d’une période de sa vie qui, selon elle, était nécessaire pour qu’elle soit là où elle est maintenant.

L’actrice de 38 ans a déclaré qu’elle avait besoin de «s’effondrer» dans la vingtaine, après que son mariage avec DJ Chris Evans se soit effondré.

Billie est devenue célèbre en tant que chanteuse adolescente et a épousé Evans à l’âge de 18 ans, se séparant trois ans plus tard.

S’adressant au magazine Red, Billie a déclaré: « Mes 20 ans étaient assez sauvages, et c’était probablement une réaction au fait que (l’adolescence a passé) à travailler toutes les heures que Dieu a envoyées, à être très performante et traitée comme une vendeuse tape-à-l’œil, un très jeune. »







(Image: ROUGE)



Elle a poursuivi: «J’avais vraiment besoin de m’effondrer de cette manière imprudente des années 20.

« Ne pas se soucier de regarder mis en place à chaque instant de ma vie ou de dire les mauvaises choses comme un modèle pour les enfants. »

La réalisatrice et actrice de Rare Beasts a déclaré qu’elle avait eu des problèmes dans ses relations précédentes « parce qu’elle était souvent seule quand j’étais très jeune ».

Cela lui a laissé un « désir extrême de se sentir aimée et en sécurité », a-t-elle ajouté.





Billie a poursuivi: « J’ai (depuis) ​​appris les problèmes d’attachement et de codépendance, que je n’ai jamais vu comme un problème, jusqu’à ce que je fasse ce travail sur moi-même. »

Billie, dont le deuxième mari était l’acteur Laurence Fox, a déclaré qu’elle ne connaissait pas la «clé» du succès de sa relation actuelle avec le musicien Johnny Lloyd.

« Une partie de moi ne veut jamais juste voir cela comme une chose rationnelle où je m’assure d’avoir un rendez-vous un mercredi, même si je pense qu’il y a des avantages à le faire. »







(Image: ROUGE)



Elle a poursuivi: « Mais cette pensée me fait immédiatement me sentir un peu lourd et ennuyée. Je ne sais pas si je pourrai vraiment être pleinement pratique et en bonne santé autour de l’amour.

«Je pense que consacrer votre vie à la recherche du bonheur n’est pas si utile et vous risquez d’être beaucoup déçu.

«(Le bonheur) est éphémère, mais quand cela se produit, j’aime en être pleinement conscient et m’asseoir avec lui aussi longtemps que possible.

«Dans le passé, les gens disaient: ‘Allez simplement vous promener ou regardez le ruisseau ou regardez la façon dont les arbres bougent’, et je jugeais tellement ce conseil. Maintenant, je me rends compte que ça fait vraiment l’affaire.

* Le numéro d’avril de Red est en vente à partir du 4 mars.

