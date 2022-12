Billie Lourd rend hommage à Carrie Fisher et met en lumière la “réalité du chagrin” 6 ans après la mort de l’icône de “Star Wars”

La fille de Carrie Fisher, Billie Lourd, a marqué six ans sans sa “Momby” dans un hommage touchant partagé en ligne.

L’actrice d'”American Horror Story” a posté une jolie photo de retour avec sa défunte mère quand Lourd était petite.

Fisher, qui s’est fait connaître en tant que princesse Leia dans la franchise “Star Wars”, est décédée le 27 décembre 2016 après avoir subi une crise cardiaque. Elle avait 60 ans.

“Cela fait 6 ans que ma maman est morte (c’est comme 2 mais aussi 705 en même temps ?)”, a écrit Lourd. “Et contrairement à la plupart des autres années depuis sa mort, cette année, ces deux dernières semaines ont été parmi les plus joyeuses de ma vie.”

Elle a ajouté : “Donner naissance à ma fille et voir mon fils la rencontrer ont été deux des moments les plus magiques que j’aie jamais vécus. Mais avec la magie de la vie, la réalité du chagrin tend à s’installer.”

Lourd a récemment partagé un aperçu de son nouveau-né, Jackson Joanne Lourd Rydell, sur les réseaux sociaux après avoir accouché le 12 décembre.

La star de “Scream Queens” et son mari Austen Rydell ont également un fils nommé Kingston Fisher Lourd Rydell.

“Ma mère n’est pas là pour les rencontrer et n’est pas là pour vivre la magie”, a-t-elle écrit. “Parfois, les moments magiques peuvent aussi être les plus difficiles. C’est le problème du deuil.”

“J’aimerais que ma maman soit là, mais elle ne l’est pas. Donc, tout ce que je peux faire, c’est m’accrocher à la magie plus fort, serrer un peu plus mes enfants dans mes bras. Racontez-leur une histoire à son sujet. Partagez ses choses préférées avec eux. Dites-leur comment tant elle les aurait aimés.”

Elle a terminé son message : “Pour tous ceux qui vivent la réalité du deuil aux côtés de la magie de la vie, je vous vois. Vous n’êtes pas seul. N’ignorez pas non plus. La vie peut être magique et douloureuse en même temps.”

Un jour après la mort de sa mère, Lourd a de nouveau fait face à la tragédie lorsque sa grand-mère, Debbie Reynolds, est décédée d’un accident vasculaire cérébral à l’âge de 84 ans.