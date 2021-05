Billie Lourd honore sa mère en habillant son fils en Leia

Billie Lourd s’assure que son bébé est un Jedi en formation.

L’actrice de « Scream Queens » a partagé des photos sur Instagram mardi de son bébé de 6 mois, Kingston, déguisé en personnage de « Star Wars », la princesse Leia. Leia était le personnage joué par la défunte mère de Lourd, Carrie Fisher, décédée en 2016 après avoir souffert d’une crise cardiaque sur un vol.

Lourd a téléchargé les photos de son fils, qu’elle partage avec l’acteur Austen Rydell, le jour qui a été surnommé Star Wars Day en raison de la similitude de la date (le 4 mai) avec le slogan des films «Que la Force soit avec vous».

Les photos montrent Kingston portant une casquette en tricot avec les emblématiques petits pains en queue de cochon de la princesse Leia cousus sur le côté. Le chapeau approprié pour les vacances est porté pendant que bébé Kingston est collé à l’ordinateur portable qui affiche une scène «Star Wars» mettant en vedette Fisher. Une deuxième photo montre le bébé portant une chemise à fleurs avec une image du personnage.

Lourd a laissé un tas d’émojis dans la légende, et de nombreuses célébrités et fans ont commenté la connexion.

« C’est tout », a écrit sa co-star de « Scream Queens », Emma Roberts.

Un autre utilisateur a écrit: « Vive la princesse Jedi et toute sa famille! »

Lourd a accueilli bébé Kingston dans le monde avec une annonce surprise sur Instagram en septembre.

Surprendre! Billie Lourd et son fiancé Austen Rydell accueillent leur petit garçon Kingston Fisher

«Présentation: Kingston Fisher Lourd Rydell», a-t-elle écrit, sous-titrant une photo des pieds de son bébé.

L’année dernière, Lourd a rendu hommage à sa défunte mère à l’occasion de la fête des mères sur Instagram.

«J’envoie mon amour à tous ceux qui ont perdu une mère et à tous ceux qui pourraient juste avoir une fête des mères compliquée cette année», a-t-elle écrit. « C’est ma 4ème fête des mères sans mon Momby et des jours comme aujourd’hui ne sont jamais faciles, mais j’ai constaté que faire des choses qui me permettent de me sentir plus connecté avec elle le rend un peu plus facile – regarder ses films préférés, écouter de la musique que nous avons écoutée. ensemble, en regardant à travers de vieilles photos et mon préféré – manger et boire des choses qu’elle aimait. «

