La grande joueuse de tennis américaine Billie Jean King a appelé cette semaine à une Coupe du monde de tennis combinant femmes et hommes et à ce que les joueurs portent des numéros de maillot, afin de continuer à développer ce sport.

La 39 fois vainqueur du Grand Chelem, dont 12 titres en simple, a déclaré qu’elle réunirait la Coupe Billy Jean King féminine et la Coupe Davis masculine en une Coupe du monde.

Anciennement Coupe de la Fédération, la finale de la compétition renommée en l’honneur du roi aura lieu à Séville du 7 au 12 novembre, tandis que la finale de la Coupe Davis aura lieu à Malaga du 21 au 26 novembre, les deux étant actuellement qualifiées de « Coupe du monde » de tennis.

«Je veux que nous soyons ensemble, je veux toujours que les hommes et les femmes soient ensemble. Je veux toujours que nous soyons ensemble lors des tournois », a déclaré King lors d’un appel aux médias avant la finale de la Coupe BJK.

« Les gens aiment quand nous sommes tous heureux ensemble. »

King a déclaré que l’influence du football signifie qu’il est plus essentiel que jamais que le tennis ait sa propre Coupe du monde reconnaissable.

« La Coupe du monde est devenue de plus en plus importante grâce au football… le monde entier comprend la Coupe du monde », a-t-elle poursuivi.

« Quand je dis que nous sommes la Coupe du monde de tennis féminin, ils comprennent tout de suite, ils savent que c’est un pays contre un pays, c’est excitant, cela peut avoir lieu n’importe où dans le monde.

« (Je suis allé) à la Coupe du monde en Australie et j’ai regardé les femmes là-bas, il y avait 75 000 personnes… c’est très excitant, les possibilités sont illimitées. »

De nombreuses stars seront absentes de la Coupe BJK, y compris les quatre meilleures joueuses du classement, la Polonaise Iga Swiatek et le duo américain Coco Gauff et Jessica Pegula ne pouvant pas jouer en raison de leur emploi du temps chargé.

Aryna Sabalenka, l’actuelle numéro un mondiale, n’est pas impliquée car son pays, la Biélorussie, a été suspendu de sa participation après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022.

Planifier le béguin

Swiatek, Gauff et Pegula seront présents à la finale de la WTA au Mexique la semaine précédente, l’organisme organisateur du tennis féminin ayant choisi le lieu en septembre, même s’il savait que la Coupe BJK aurait lieu à Séville.

« Nous avons notre rendez-vous depuis longtemps, je pense que vous devriez demander à la WTA (à ce sujet) », a déclaré King.

« (Pour) notre sport, je pense que nous devons tous nous réunir et élaborer un meilleur calendrier pour les joueurs.

« Je me soucie du sport, je me soucie de la Coupe du monde, j’aimerais que nous nous asseyions et essayions vraiment de comprendre, pour que tout le monde gagne. »

King, 79 ans, a déclaré que le tennis doit d’abord servir les fans et que l’un des moyens d’y parvenir serait de rendre les joueurs plus identifiables sur le terrain.

« Nous devons penser au public, à nos fans, comment leur faciliter la tâche ? Si vous allez à Wimbledon et qu’ils doivent porter du blanc, vous ne savez pas qui sont les joueurs », a-t-elle poursuivi.

«Je pense que c’est ridicule. Ils n’ont pas le nom au dos de leur chemise. Je pense que nous devrions avoir un numéro. Pourquoi devrions-nous avoir un numéro ? Parce que les enfants adorent les chiffres.

« Il s’agit de notre public. Il ne s’agit pas de nous, nous allons jouer pour faire plaisir à notre public.

« Malheureusement, la plupart des joueurs pensent que les gens viennent les voir jouer, mais notre travail d’artiste, d’artiste et d’athlète professionnel : lorsque nous marchons sur le terrain, le public est tout. »

