Billie Jean King souhaite une meilleure programmation du tennis et combiner la Coupe BJK et la Coupe Davis

Billie Jean King souhaite que les groupes ayant leur mot à dire dans le calendrier du tennis évitent les conflits potentiels tels que le timing serré et la distance entre les finales de la WTA et les finales de la Billie Kean King Cup, qui ont conduit Iga Swiatek, Coco Gauff et Jessica Pegula à choisir de concourir. dans le premier et ignorez le second.

Lors d’une conférence téléphonique mercredi pour promouvoir la compétition nommée en son honneur – dont la finale aura lieu du 7 au 12 novembre à Séville, en Espagne – King a déclaré qu’elle n’était pas sûre de l’ampleur des discussions entre la Fédération internationale de tennis, qui supervise le BJK. Cup et la WTA, dont les championnats se dérouleront du 29 octobre au 5 novembre à Cancun, au Mexique.

« Nous devons tous nous réunir et trouver un meilleur calendrier pour que les joueurs sachent ce qui va se passer, car vous ne pouvez pas commencer à prendre ces décisions, comme lors de la finale (WTA), en octobre ou… septembre », a déclaré King. dit. «Ils doivent le savoir à l’avance. C’est juste.

Conchita Martinez, directrice du tournoi pour la finale de la Coupe BJK et, comme King, quelqu’un dont un joueur a remporté la compétition par équipe autrefois connue sous le nom de Fed Cup, a ajouté : « Nous devons travailler ensemble pour trouver de meilleures solutions. »

La WTA a annoncé en juin quand se déroulerait son événement de tournée de fin de saison, mais elle n’a fait connaître le site que le 7 septembre. Le choix d’organiser les finales WTA 2022 à Fort Worth, au Texas, n’a également été annoncé qu’en septembre 2022. l’année dernière. Cela a incité Swiatek à souligner que le lieu et le calendrier – la compétition à Fort Worth s’est terminée un jour avant le début de la finale de la Coupe Billie Jean King à Glasgow, en Écosse – étaient problématiques.

« Cette situation n’est pas sans danger pour notre santé et pourrait provoquer des blessures », a déclaré Swiatek l’année dernière.

Elle a choisi de participer à la finale de la WTA et de ne pas jouer pour la Pologne lors de la finale de la Coupe BJK en 2022 – et a pris les mêmes décisions cette fois.

Gauff, l’Américaine de 19 ans qui a remporté l’US Open le mois dernier pour son premier titre du Grand Chelem, et Pegula seront également au Mexique et non en Espagne.

Cela signifie que trois des quatre meilleures femmes du classement WTA manqueront la finale de la Coupe BJK : la n°2 Swiatek, la n°3 Gauff et la n°4 Pegula.

« Nous devons nous concentrer sur le positif ici », a déclaré Martinez. « Je veux dire, nous n’aurons peut-être pas trois noms ici. Mais nous avons des joueurs incroyables qui jouent.

Parmi les champions du Grand Chelem attendus à Séville figurent Marketa Vondrousova et Barbora Krejcikova pour la République tchèque, Sloane Stephens pour les États-Unis et Elena Rybakina pour le Kazakhstan.

King a déclaré qu’elle aimerait voir la Coupe BJK et son équivalent masculin, la Coupe Davis, être combinées.

« Vous savez à quel point je souhaite que les hommes et les femmes travaillent ensemble », a-t-elle déclaré.

___

Tennis AP : https://apnews.com/hub/tennis

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – Presse associée)