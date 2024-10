Billie Jean King et 100 athlètes pour célébrer le 50e anniversaire de sa Women’s Sports Foundation

NEW YORK– Billie Jean King a lancé la Women’s Sports Foundation avec un chèque de 5 000 $.

Elle a transformé cet investissement en 100 millions de dollars et demi-siècle pour aider les filles et les femmes à réaliser leurs rêves. par le voyage et bourses de formation, sports locaux programmes et encadrer des athlètes et des entraîneurs.

King célébrera le 50e anniversaire de la fondation en rendant hommage aux champions américains de la Coupe du monde féminine 1999, au copropriétaire de la PWHL et des Dodgers de Los Angeles, Mark Walter, ainsi qu’à la classe des recrues de la WNBA 2024, mercredi soir à New York.

« Ce qui me rend heureux, c’est de créer des opportunités et des rêves pour les autres », a déclaré King à l’Associated Press dans une récente interview. « Je regarde en arrière et c’est ce qui me motive. »

Près de 100 athlètes féminines assisteront au dîner de remise des prix pour célébrer cette étape importante et King, un défenseur infatigable de l’égalité salariale. et davantage d’investissements dans le sport féminin.

Cela inclut Julie Foudy, animatrice de prix et lauréate du football. Elle est diplômée de Stanford et a joué pour l’équipe de football américaine de 1999 qui a remporté la Coupe du monde devant une foule record de plus de 90 000 personnes au Rose Bowl de Pasadena, en Californie.

« Elle est restée une amie et un mentor et un véritable catalyseur pour changer la trajectoire du football féminin et de nombreux sports », a déclaré Foudy, ancienne présidente de la Women’s Sports Foundation et actuelle animatrice de football pour Turner et TNT.

Après la victoire en Coupe du monde, Foudy et l’équipe se sont tournés vers King, Donna Lopiano et Donna de Verona pour obtenir des conseils sur l’amélioration des salaires et la création d’une ligue de football professionnel.

« Je n’oublierai jamais, (King) a dit ‘Que faites-vous à ce sujet ?' », a déclaré Foudy, à propos de leur influence collective auprès de la Fédération américaine de football. « Et en tant que joueurs, c’était exactement l’épiphanie dont nous avions besoin à ce moment-là. »

Foudy et les ’99ers ont finalement été témoins de la lutte réussie vers l’équité, contribuant ainsi à jeter les bases permettant à l’équipe nationale féminine américaine actuelle de recevoir le même salaire et les mêmes conditions de travail que l’équipe masculine. Un procès des joueurs contre la fédération a abouti à un point de repère Règlement de 24 millions de dollars en 2022.

« Billie n’a pas qu’une seule réunion. Elle s’enregistrait, faisait un suivi et demandait : « De quoi avez-vous besoin ? » », a déclaré Foudy. « Elle a participé à ce premier match (professionnel de la WUSA) à Washington DC (en 2001) et était une grande partisane de l’importance d’avoir une ligue et un bassin de joueuses pour la longévité et la croissance du football féminin. »

L’itération actuelle est la NWSL, créée en 2013 et qui compte désormais 14 équipes. Foudy fait partie du groupe de propriété d’Angel City FC. Nouveaux propriétaires Bob Iger et Willow Bay a acquis une participation majoritaire dans l’équipe en juillet, d’une valeur de 250 millions de dollars.

King s’est récemment associé à Mark et Kimba Walter pour créer la Ligue professionnelle de hockey féminin (PWHL), qui lancera sa deuxième saison à la fin novembre. La médaillée d’or olympique américaine Kendall Coyne Schofield a contacté King pour l’aider à unifier le paysage fracturé du hockey professionnel. en une ligue viable. King, qui fait partie du groupe de propriété des Dodgers, a collaboré avec Walter pour former la nouvelle ligue à six équipes.

La classe des recrues de la WNBA, dirigée par la sélection n°1 Caitlin Clark, recevra le Next Gen Award pour « s’être présentée, se montrer et porter avec audace le flambeau ». La popularité de Clark de l’Indiana et Angel Reese de Chicago généré une fréquentation WNBA sans précédentdavantage de matchs télévisés à l’échelle nationale et des audiences télévisées record cet été.

« Caitlin Clark est fantastique », a déclaré King. « Cela me rappelle Chris Evert en 1971, lorsqu’elle a tout changé à l’US Open. Chaque fois qu’une joueuse réussit, elle aide tout le monde.

La classe des recrues comprend Cameron Brink (Stanford), Kamilla Cardoso (championne de la NCAA de Caroline du Sud), Rickea Jackson (Tennessee), Jacy Sheldon (Ohio State), Aaliyah Edwards (UConn), Reese (LSU) et Alissa Pili (Utah).

La WNBA est à la traîne en matière d’équité salariale, Clark n’ayant reçu que 76 000 $ lors de sa saison recrue, par rapport au choix n°1 de la NBA, qui reçoit 12 millions de dollars. Les joueurs de la WNBA pourraient voir leur salaire augmenter en 2026 par rapport à une nouvelle période de 11 ans accord sur les droits des médias pour environ 200 millions de dollars par an avant la prochaine convention collective. Le syndicat des joueurs souhaite augmenter la part des revenus de la WNBA de 9,3 %, tandis que les joueurs de la NBA reçoivent environ 50 % de l’argent généré par les contrats télévisés, la vente de billets, les marchandises et les licences.

King estime qu’il faudra peut-être plus de temps pour réduire les écarts salariaux, car le sport féminin en est « encore à ses balbutiements ».

« La NBA a 78 ans, la WNBA a 28 ans », a déclaré King. « (L’ancien commissaire de la NBA) David Stern a fait une énorme différence, c’était un génie du marketing. Nous devons continuer à faire cela pour le sport féminin.

le roi et le « Neuf originaux » aidé à commercialiser le premier circuit de tennis professionnel fémininet elle a formé la WTA avec des joueurs une semaine avant Wimbledon en 1973. Elle a plaidé pour le titre IX, battre Bobby Riggs et s’est battu pour l’égalité des prix au tennis. Entre les deux, elle a remporté 39 titres du Grand Chelem au cours de sa carrière.

La prochaine étape pour le roi, âgé de 80 ans, sera de recevoir la médaille d’or du Congrès. C’est l’une des plus hautes distinctions civiles américaines pour les personnes dont les réalisations avoir un impact durable sur leur domaine.

« La Fondation du sport féminin, personne ne savait combien de temps cela durerait », a-t-elle déclaré. «Je considère le 50e anniversaire comme une continuation pour créer davantage d’opportunités. Vous ne pouvez pas abandonner.

