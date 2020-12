Billie Faiers a prouvé qu’elle était définitivement prête pour Noël.

Bien qu’il reste encore du temps avant que le Père Noël ne paie ses visites socialement distantes, Billie a transformé son tapis d’Essex en un sensationnel Winter Wonderland.

La maman de deux enfants a tout mis en œuvre pour les décorations festives de cette année, car même la grotte du Père Noël fait partie de son vaste décor de Noël.

S’adressant à Instagram pour montrer les transformations époustouflantes, la jeune femme de 30 ans a rendu les fans verts d’envie alors qu’elle capturait les esprits festifs de sa maison.

Admettant qu'elle avait eu l'aide de Cupid Creative, le manoir de l'ancienne star de TOWIE hurle Noël avant même que vous y pénétriez.







(Image: Instagram)



De plus, Billie – qui partage sa fille Nellie, six ans, et son fils Arthur, trois ans, avec son mari Greg Shepherd – a opté pour des ornements traditionnels de couleur rouge et blanc cette année.

Alors que ses deux enfants recevaient la visite d’un elfe festif, Billie a écrit: «Noël chez le berger.

« Les petits visages de Nelly et Arthur quand ils voient cela, ils ont dit que leur maison ressemblait à la grotte du Père Noël … »







(Image: Instagram)



Elle a ajouté: « Merci @cupid_creative pour avoir travaillé votre magie. Le détail est tout simplement incroyable !!! Vous êtes le meilleur. »

Naturellement, le décor époustouflant a vu les fans affluer vers la section des commentaires alors qu’ils se pâmaient devant la magie de la maison.

« Wow et absolument magnifique. Donc très Noël », a écrit un fan stupéfait.







(Image: Instagram)



Un autre écrit: « C’est MEGA! Wow. »

Tandis qu’un troisième a ajouté: « Sensational Billie! Les buts de Noël juste là. »

Après ce qui a été une année difficile pour tout le monde, il est juste que Billie fasse des efforts supplémentaires pour aménager sa maison pour Noël.







(Image: Instagram)



C’est aussi la dernière fois depuis longtemps qu’elle sera capable de se relever avant que son passage sur Dancing On Ice ne commence.

Billie s’entraîne sans relâche pour ses débuts en patinage.

Elle et son partenaire de patinage Mark Hanretty ont été vus en train de perfectionner les ascenseurs au cours des derniers mois dans le but de réduire leurs routines à un tee.

