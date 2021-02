DANCING On Ice Billie Faiers a rompu son silence après avoir été forcée de quitter la compétition.

Le Sun a exclusivement rapporté que l’ex-star de Towie, 31 ans, avait subi une commotion cérébrale et avait ordonné par des médecins de se retirer de la série ITV pour sa propre sécurité.

La blessure est survenue quelques semaines après que Billie ait pris congé de la série après la mort de sa bien-aimée Nanny Wendy à l’âge de 77 ans.

Et maintenant, la star de télé-réalité éviscérée s’est rendue sur Instagram pour partager ses sentiments à propos de sa sortie précoce de l’émission.

« Notre première et dernière danse 💔⛸ », a-t-elle écrit.

«Je suis tellement triste que notre voyage @dancingonice se termine après un accident de répétition vendredi qui m’a causé un traumatisme crânien, nous forçant à quitter la compétition 😔

« @markhanretty Un vrai ami pour la vie, tu as été le partenaire le plus incroyable de tout ça, je veux dire que tu m’as appris à patiner pour un 😆

« Merci d’être si gentil, solidaire, patient, compréhensif, et merci d’être une personne si heureuse et positive quand j’en avais le plus besoin 💔

«Cela a été des semaines difficiles personnellement pour moi et revenir au patinage cette semaine a vraiment été une grande distraction❤️

«Je suis tellement vidé que nous ne pouvons pas jouer ce soir, nous avons tellement travaillé sur la routine de cette semaine 😔

« Cependant, même si cela a malheureusement été écourté, faire partie de @dancingonice a été la meilleure expérience, j’ai rencontré des personnes formidables et je suis en fait assez fier de moi-même de m’être poussé si loin de ma zone de confort et d’avoir affronté certaines personnes. de mes plus grandes peurs 🥰

« Je vais tellement m’ennuyer de faire partie de ce spectacle incroyable 💔 Je souhaite beaucoup de chance à tous les autres acteurs et je vous encouragerai tous chaque dimanche, vous êtes tous incroyables !!! 🌟✨ 🙌🏻👏 🏼⛸🎉❤️

« Merci à tous pour vos gentils messages et votre soutien tout au long de tout cela ❤️ Cela signifie beaucoup pour moi et je suis très reconnaissant ❤️ »

Sam Faiers s’est empressé de féliciter sa sœur en disant: «Nous sommes tellement fiers de toi Billie ❤️ la force que tu nous as montrée depuis le tout début est incroyable.

«Ça a été les deux semaines les plus difficiles, mais tu reviens encore te battre. Je suis tellement vidée pour toi 😔 Je sais à quel point cela comptait pour toi et @markhanretty (nous t’aimons, marquez, vous avez été si merveilleux et l’ami attentionné de Billie) ❤️ t’aime tu es incroyable ❤️😘 xxx «

Et son compatriote Towie devenu la star de Dancing On Ice Gemma Collins a ajouté: « Vous étiez FANTASTIQUE 💗💗💗 allez-y doucement Billie 💗💗💗. »

La mère de deux enfants répétait avec son partenaire professionnel Mark Hanretty, 35 ans, vendredi dans les studios de l’aérodrome de Bovingdon, à Herts, lorsqu’elle a glissé.

Les médecins sur place l’ont vérifiée avant qu’elle ne soit transportée à l’hôpital hier pour une IRM afin de détecter tout dommage à sa tête.

Maintenant, Billie a été priée de se reposer sur les ordres du médecin et doit quitter la compétition car elle a raté le spectacle du week-end dernier après la mort de son grand-père.

Une source proche de la star a déclaré: «Billie est absolument vidé. Elle a été vraiment bouleversée toute la journée et aurait tout fait pour rester dans la compétition.

«Mais ce sont les ordres du médecin et elle doit mettre sa sécurité en premier.»

Une porte-parole d’ITV a déclaré: «Pendant les répétitions de l’émission de cette semaine, Billie Shepherd a fait une chute.

«En suivant les conseils avisés de l’équipe médicale de Dancing on Ice, elle ne peut malheureusement pas se produire ce week-end et se retirera donc désormais de la compétition.

«Nous souhaitons bonne chance à Billie car elle prend maintenant le temps de se remettre.

Le spectacle a été maudit de blessures cette année – et a déjà manqué de patineurs de réserve pour la première fois.

Le soleil de dimanche a révélé le mois dernier comment Denise Van Outen, 46 ans, s’était fracturée l’épaule à trois endroits lors des répétitions, ce qui signifiait qu’elle avait dû abandonner la série après le premier spectacle.

La semaine dernière, l’humoriste Rufus Hound, 41 ans, a dû partir après avoir été testé positif avec Covid.

Réserves Amy Tinkler, 21 ans, et le comédien Matt Richardson, 29 ans, sont intervenus pour les remplacer.

Le co-présentateur de l’émission Phillip Schofield, 58 ans, a confirmé: «J’ai demandé à mon équipe et nous avons réalisé que c’était la première fois que nous utilisions nos deux réserves.»

Hier, la favorite de l’émission, Faye Brookes, a déclaré qu’elle était terrifiée avant l’émission en direct de ce soir après avoir fait une mauvaise chute aux répétitions.

L’ancienne star de Coronation Street, 33 ans, a fait une chute sur la glace en répétant un tour de patinage au nom inquiétant appelé Death Swan avec son partenaire de patinage Hamish Gaman, 37 ans.

Le geste délicat, inventé par Hamish, voit l’actrice soulevée dans les airs à mi-performance.

Mais la paire a basculé et a fini par s’écraser sur la glace mercredi en essayant de la maîtriser avant le spectacle de ce soir.

Faye, qui exécute une danse sur le thème du ballet sur le lac des cygnes de Tchaïkovski, a déclaré au Sun dimanche: «Nous avons eu une grosse chute. Si ça arrive la nuit, je rentre à la maison. Aucun n’a bien fonctionné.

Une source télévisée a ajouté: «Faye a tout mis en œuvre. Elle ne veut vraiment pas chuter à la télévision nationale. »

