Billie Faiers révèle une nouvelle photo adorable de sa fille nouveau-née alors qu’elle se rend à la nativité de son frère

BILLIE Shepherd a partagé une adorable nouvelle photo de sa petite fille Margot avec ses fans.

Le mignon petit somnolent est bien enveloppé dans un costume d’ours polaire sur la photo en gros plan.

La fille de Billie Faiers, Margot, était prête à assister à la nativité de son frère Arthur

Le troisième enfant de Billie est né le 2 décembre

Billie a écrit sur Instagram: “Mon petit agneau est allé voir la crèche de son grand frère jouer aujourd’hui .”

Margot a deux frères et sœurs aînés, Arthur, cinq ans, et Nelly, huit ans.

C’était le premier voyage de Margot à l’extérieur, avec sa grand-mère Suzie commentant : « Margot, j’espère que tu as apprécié ta première sortie vous êtes belle .”

Billie a récemment parlé de devenir une famille de cinq à The Sun jours avant de donner naissance à Margot.

L’ancienne star de Towie, 32 ans, et son mari Greg Shepherd, 37 ans, ont accueilli leur petite fille dans le monde le 2 décembre.

Elle a déclaré: “Ce sera certainement différent de s’adapter à la vie d’une famille de cinq personnes, mais honnêtement, nous sommes tous très excités, en particulier les enfants.

“Tous les jours, ils parlent du bébé et tous les deux

hâte de rencontrer leur petit frère ou petite sœur.

“Je pense qu’ils vont tous les deux être très utiles et pratiques également, en particulier Nelly, elle est si douée avec les bébés et a beaucoup de patience.”

La star a également expliqué comment elle avait trouvé une grossesse pour la troisième fois.

Elle a déclaré: «Pour la plupart, tout s’est bien passé. J’ai eu beaucoup de chance de ne pas avoir vraiment souffert de mauvais symptômes, la seule chose qui a été un peu difficile au cours des dernières semaines, c’est le

privation de sommeil.

“J’ai trouvé difficile de me mettre à l’aise la nuit et je me lève plusieurs fois pour aller aux toilettes, j’ai donc eu un sommeil très interrompu.

« Je suppose que c’est peut-être Mère Nature qui me prépare pour ces nuits blanches !

“Cela dit, ces derniers jours, il me semble avoir eu un

un petit second souffle qui m’a donné un peu plus d’énergie.

“C’est exactement ce qui s’est passé avec Nelly et Arthur dans les jours qui ont précédé mon arrivée, alors peut-être que cela signifie que bébé sera

ici bientôt !”

Leur paquet de joie est arrivé au moment idéal car ils venaient d’emménager dans leur manoir d’Essex de 1,4 million de livres sterling.

Greg et Billie ont acheté la propriété en 2020 et l’ont refaite depuis.

Bien qu’ils veuillent montrer leur nouveau pad, ils passeront le jour de Noël chez sa mère Suzie.

Billie, son mari Greg et leurs enfants Nelly et Arthur