Billie Faiers révèle enfin l’allée finie du manoir d’Essex à 1,4 million de livres sterling après des mois de travail

BILLIE Faiers a révélé aujourd’hui qu’elle avait terminé l’impressionnante allée de son manoir d’Essex de 1,4 million de livres sterling après des mois de travail.

La star de télé-réalité, 32 ans, a tenu ses fans au courant de ses rénovations dans son appartement chic au cours des derniers mois.

Instagram

Billie Faiers a montré les travaux de rénovation de son manoir de 1,4 M £[/caption]

En plus de jongler avec le fait d’être maman, Billie a construit la maison de ses rêves.

Elle partage régulièrement sur Instagram lorsqu’une partie de son manoir est terminée.

Maintenant, l’ancienne star de Towie a terminé un domaine essentiel du projet coûteux.

Prenant à ses histoires Insta, elle a partagé que son énorme voiture était maintenant terminée, ajoutant: “J’ai été tellement excitée pour cette journée!”

Pendant ce temps, il y a quelques semaines, Billie a fièrement montré son dressing personnalisé à son goût, avec beaucoup d’espace de rangement.

Il y a une grande quantité d’espace de stockage, rempli de tout son équipement de créateur.

Il y a des tiroirs remplis de vêtements de bébé pour le nouveau-né Margot, une collection arc-en-ciel de vêtements de détente et d’ensembles de sport pour la maman de trois enfants Billie, ainsi que des piles de talons et de baskets.

Billie a ses propres boîtes à bijoux remplies de pièces délicates et d’articles spéciaux pour les occasions.

La délicieuse maman était ravie de partager les résultats finaux avec ses fans, elle a écrit : « Dressing Room Reveal.

« Nous avons encore quelques touches finales à apporter à cette pièce, mais voici où nous en sommes.

“Comme vous pouvez le voir, nous avons décidé d’avoir des portes d’armoires plutôt que des armoires ouvertes, c’est juste plus propre et plus facile pour nous de garder en ordre.

«Nous l’avons gardé neutre avec des touches de bleu pâle dans les stores, nous avons encore d’autres pièces rembourrées à venir pour finir la pièce.

“Le travail d’équipe à son meilleur pour rassembler cette pièce.”

En décembre, Billie a révélé qu’ils étaient devenus une famille de cinq personnes, avec une photo de Billie, Greg et Margot à l’hôpital.

Elle a écrit sur Instagram: “Bienvenue dans le monde, notre belle petite fille 02 ~ 12 ~ 22 Nous sommes tellement amoureux de notre précieux petit chéri. Le couple – célèbre pour son émission Family Diaries sur ITV – a déjà des enfants Nellie, huit ans, et Arthur, cinq ans.

Billie et son mari Greg Shepherd ont récemment emménagé dans leur manoir de 1,4 million de livres sterling avec leurs enfants, Nelly, huit ans, et Arthur, cinq ans.

Billie a précédemment montré aux fans son garde-manger digne d’Instagram, qui figurait sur sa “liste de souhaits” de construction de maison lors de la conception du manoir d’Essex.

Les clichés montraient le garde-manger avec des étagères blanches parsemées de bocaux en verre soigneusement étiquetés, remplis d’ingrédients allant des pâtes séchées aux herbes, épices et même céréales.

Une machine à café blanche et argentée à côté de pots remplis de dosettes de café était posée sur l’un des comptoirs.

La star a également donné aux fans un aperçu de sa cuisine blanche tentaculaire avec DEUX fours intégrés aux placards chics, un grand îlot, qui a son propre coin repas, avec un double évier et une plaque de cuisson électrique.

La généreuse star a offert à sa mère Suzie, 53 ans, son ancienne maison après que la famille a emménagé dans la nouvelle propriété.