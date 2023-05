Billie Faiers reproche à son mari Greg d’avoir agi comme un «homme célibataire» dans une énorme rangée

BILLIE Faiers a qualifié son mari Greg de « pathétique » et l’a critiqué pour avoir agi « comme un homme célibataire » alors qu’ils fermaient les cornes dans une énorme rangée.

Une dispute massive a éclaté après que Billie a découvert qu’il avait réservé un voyage à Amsterdam avec ses amis pour son anniversaire, sans la consulter correctement au préalable.

Et dans des scènes diffusées hier soir dans Mummy Dairies, Billie l’a confronté à ce sujet, ce qui a conduit à l’une de leurs plus grandes disputes à ce jour.

Tandis que Greg tentait d’expliquer sa position, Billie s’emporta : « Pouvez-vous me laisser finir de parler ? Tu aimes trop le son de ta propre voix.

Greg a insisté sur le fait qu’il pouvait simplement annuler le vol, mais ce n’était pas suffisant pour apaiser Billie.

Elle a craqué : « Pouvez-vous me laisser finir de parler ? Vous aimez trop le son de votre propre voix.

« Nous sommes une famille, vous n’êtes pas qu’une seule personne. C’est pathétique.

Elle a poursuivi: « Si je t’avais fait ça, ce serait comme si j’étais une mauvaise mère. Tout ce que vous aviez à faire était de faire la chose décente que n’importe quel parent ferait. Je préciserais très clairement les dates et les heures.

Billie et Greg se sont mariés en 2019 et sont les parents de Nelly, Arthur et Margot.

Ils apparaissaient aux côtés de sœur Sam dans la série, mais elle s’en est retirée il y a quelques années pour travailler sur d’autres projets.

