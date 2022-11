Billie Faiers qualifie son mari de “grossier et insultant” lors d’un énorme buste de plus de 1,4 million de livres sterling dans le manoir d’Essex

BILLIE Faiers en est venu aux coups avec son mari Greg et l’a qualifié de “grossier et insultant” quelques jours seulement avant d’emménager dans leur manoir de 1,4 million de livres sterling.

La star enceinte a eu une dispute épique avec son mari après avoir critiqué sa décision de vivre dans leur nouvelle maison… sans stores.

Billie et Greg n’avaient pas encore fini de mettre leurs rideaux lorsqu’ils ont emménagé et cela a déclenché une puissante dispute entre eux.

Dans des scènes de leur émission de téléréalité Billie & Greg : The Family Diaries, Greg a même accusé sa femme d’avoir des “yeux de chat stupides”.

Alors qu’ils se tenaient dans leur immense cuisine, il lui a dit: “En réalité, nous ne pouvons pas emménager tant que les stores ne sont pas en place.”

Alors que Billie lui lançait un regard, il a demandé : « Pourquoi me regardes-tu comme ça avec ces stupides yeux de chat ? Tu penses qu’on peut dormir dans cette maison sans stores ?

L’insulte a enragé Billie, qui a riposté : « Quel âge as-tu ? Vous êtes si grossier.

“Pensez-vous que les gens ne déménagent pas dans leur maison parce qu’ils craignent de ne pas avoir de store ?”

Alors que leur constructeur Lee regardait maladroitement, elle a poursuivi: «Vous êtes si grossier et insultant. Dire à quelqu’un “ces stupides yeux de chat” en faisant cette grimace, c’est grossier et insultant.”

Billie a alors demandé: “Lee, diriez-vous cela à votre femme?”





Ne voulant pas s’impliquer, le constructeur Lee a levé les mains et a dit: “Woah, woah.”

La rangée du couple s’est poursuivie loin de la maison, et ils ont continué à se chamailler pendant un clip confessionnel.

“Tu devrais juste t’excuser”, a dit Billie à Greg. “Quel âge as-tu? Vous avez bientôt 40 ans.

Le dernier épisode de l’émission de téléréalité ITVBe du couple, diffusée mercredi soir, a montré l’installation de la famille Shepherd emménageant dans sa nouvelle maison.

Mais bien que cela se soit bien terminé, Billie a également été montrée en train de sangloter dans les bras de sa mère Suzie après une autre dispute avec Greg.

Alors qu’elle essayait de ranger la loge de leur ancienne maison, Billie a pleuré : « J’ai l’air de dramatiser, mais vous savez quand il n’y a pas d’abandon ou de répit ? C’est juste une constante.

Billie, Greg et leurs enfants Nelly, huit ans, et Arthur, cinq ans, ont maintenant emménagé dans leur luxueux manoir. Il leur a fallu trois ans entre l’achat et l’achèvement de leurs incroyables rénovations.

Le couple attend son troisième enfant dans les mois à venir.

Ils ont donné leur ancien semi-remorque de cinq lits à la mère de Billie, Suzie, 53 ans.