Billie Faiers pose avec sa fille mini-moi alors qu’elles portent des tenues assorties pour un joli cliché

BILLIE Faiers a partagé une jolie photo de sa fille sosie Nelly alors qu’elles portent des tenues assorties.

La mini-moi de huit ans de la star de télé-réalité a effrontément copié la pose de sa mère alors qu’elle faisait clignoter le signe de la paix tout en portant un haut court.

Nelly avec sa mère Billie Faiers lors d'une journée à Londres

Billie a partagé une douce photo d'elle avec ses trois enfants

Nelly ressemblait à sa maman

Billie avait emmené ses trois enfants et son mari Greg à Londres pour une journée touristique le week-end férié.

Ils voyaient les sites autour de Tower Bridge – osant même s’allonger au-dessus de la passerelle en verre transparent.

Billie poussait son nouveau-né Margot dans un landau, tandis que Nelly et son frère Arthur, âgé de cinq ans, marchaient à côté.

Le frère effronté a sauté sur la poussette de Margot pour une douce photo de famille prise par papa Greg.

Billie l’a légendé: « Week-end férié dans la belle ville ensoleillée de Londres. »

La femme de 33 ans attribue sa renommée à The Only Way Is Essex après avoir rejoint en tant que personnage principal la sœur de Sam Faiers.

Elle a ensuite joué dans The Mummy Diaries avec Sam, partageant leur parcours de maternité avec les fans.

Billie s’est récemment déshabillée en bikini pour montrer son physique alors qu’elle faisait la promotion de sa ligne de mode avec In The Style.

En un clin d’œil, elle a ébloui les fans dans un maillot de bain vert à une bretelle tout en tenant un verre de vin.

Pendant ce temps, la mère de Billie et Sam, Suzie, a stupéfié les fans avec une séance photo sexy.

Elle a participé à une séance photo audacieuse de style burlesque qui pourrait rivaliser avec la plupart des engagements de mannequins professionnels de sa fille.

Suzie apparaît régulièrement aux côtés de ses filles dans leurs émissions de télévision, y compris le succès The Mummy Diaries, mais si sa dernière séance photo est quelque chose à dire, elle indique clairement qu’elle ne veut plus s’asseoir parmi la foule.

Dans les clichés époustouflants, Suzie avait l’air aussi jeune que ses enfants alors qu’elle montrait d’où sa fille avait hérité de son apparence époustouflante.

Pour une photo, elle portait une robe extravagante ornée de volants partout.

Nelly a osé s'allonger sur le sol en verre avec son père Greg

En un clin d'œil, elle a ébloui les fans dans un maillot de bain vert à une bretelle tout en tenant un verre de vin