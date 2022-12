Billie Faiers partage une adorable nouvelle photo avec sa petite fille quelques jours après l’accouchement

NOUVELLE maman Billie Faiers a révélé un nouveau cliché adorable de sa petite fille.

Ce week-end, nous avons rapporté comment la star de télé-réalité, 32 ans, avait donné naissance au tot pour compléter sa famille de cinq personnes.

Billie Faiers a partagé un adorable nouveau cliché de sa petite fille[/caption]

La star de télé-réalité, 32 ans, a accueilli son troisième enfant ce mois-ci[/caption]

Billie a partagé sa bonne nouvelle sur Instagram, en publiant une photo du nouveau-né quelques instants après sa naissance.

Maintenant, elle a téléchargé une image de la petite fille allongée paisiblement sur une couverture.

Elle a été vue toute blottie dans un bébé à motifs et profitant d’une sieste.

La maman bien-aimée Billie est vue dans un pull et les cheveux attachés, planant au-dessus de la joue du tout-petit pour lui donner un baiser.

La star de Mummy Diaries a légendé l’image: “Un lundi très heureux.”

Georgia Kousoulou de Towie, une maman elle-même, a ajouté les mots: “Comme c’est beau.”

Pendant ce temps, Katie Price a ajouté: “Magnifique.”

Dimanche, après l’heureuse nouvelle de son bébé, Billie s’est rendue sur sa page Instagram pour écrire : “Bienvenue dans le monde, notre belle petite fille 02~12~22 Nous sommes tellement amoureux de notre précieuse petite chérie.”

Les fans, la famille et les amis étaient ravis du couple, la sœur Sam Faiers écrivant: «Ma belle petite nièce. Tatie t’aime tellement princesse. Bienvenue dans le monde. Vous ne croirez pas à quel point vous êtes déjà aimé. Notre petit chéri. Et bravo maman et papa, une si belle expérience merci de m’avoir permis d’en faire partie xx x.

Billie garde le silence sur le nom du bébé pour le moment, mais elle a récemment taquiné qu’elle en avait un en tête.

Elle a dit à OK ! : “Nous n’avons pas de liste, mais j’ai un nom de fille que j’aime beaucoup. Désolé, je ne peux pas le partager. Je sais que c’est tellement taquin !

“J’ai l’impression qu’avec les noms de filles, vous pouvez être un peu plus aventureux. Personnellement, j’aime les noms assez traditionnels et je pense quand ils sont plus âgés et qu’ils ont un emploi.

Billie a annoncé sa troisième grossesse en juillet.

La mère de trois enfants et son mari Greg, 37 ans, ont hâte de passer Noël avec le dernier-né de la famille, mais ce ne sera pas dans leur tout nouveau manoir de 1,4 million de livres sterling.

Le couple et les enfants, Nellie, huit ans, et Arthur, cinq ans, ont finalement emménagé en octobre, mais ils ont encore quelques pièces à terminer et ont décidé de se rendre chez la mère de Billie, Suzie, le 25 décembre.

S’adressant à The Sun, Billie a déclaré: «Nous prévoyons de passer la période de Noël dans la nouvelle maison cette année et nous sommes vraiment excités, mais je pense que le jour de Noël, nous pourrions aller chez maman.

“Nous aimons généralement accueillir, donc je suis sûr que nous ferons quelque chose dans la nouvelle maison pendant la période des fêtes, mais je vais avoir les mains pleines avec un nouveau-né.”

La star de Mummy Diaries a annoncé sa grossesse en juillet[/caption]

Billie a gardé ses fans documentés avec sa grossesse sur sa page Instagram[/caption]