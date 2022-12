Billie Faiers parle d’être une famille de cinq jours avant de donner naissance à une petite fille

BILLIE Faiers a expliqué qu’elle était une famille de cinq personnes au Sun quelques jours seulement avant de donner naissance à sa fille.

L’ancienne star de Towie, 32 ans, et son mari Greg Shepherd, 37 ans, ont mis au monde leur petite fille le 2 décembre.

Billie Faiers a expliqué qu’elle était une famille de cinq personnes quelques jours seulement avant de donner naissance à une petite fille[/caption]

Billie, Greg et leurs deux enfants Nelly et Arthur[/caption]

Le couple, qui est également parent de Nelly, huit ans, et d’Arthur, cinq ans, a annoncé qu’il attendait son troisième enfant en juin.

Quelques jours seulement avant d’accoucher, Billie a révélé ce qu’elle ressentait à propos de l’arrivée du bébé qui changera la dynamique de sa famille

S’adressant exclusivement à The Sun, Billie a déclaré: “Ce sera certainement différent de s’adapter à la vie d’une famille de cinq personnes, mais honnêtement, nous sommes tous très excités, en particulier les enfants.

“Tous les jours, ils parlent du bébé et tous les deux

hâte de rencontrer leur petit frère ou petite sœur.

“Je pense qu’ils vont tous les deux être très utiles et pratiques également, en particulier Nelly, elle est si douée avec les bébés et a beaucoup de patience.”

La star a également expliqué comment elle avait trouvé une grossesse cette fois-ci.

Billie a déclaré: «Pour la plupart, ça s’est très bien passé. J’ai eu beaucoup de chance de ne pas avoir vraiment souffert de mauvais symptômes, la seule chose qui a été un peu difficile au cours des dernières semaines, c’est le

privation de sommeil.

“J’ai trouvé difficile de me mettre à l’aise la nuit et je me lève plusieurs fois pour aller aux toilettes, j’ai donc eu un sommeil très interrompu.

« Je suppose que c’est peut-être Mère Nature qui me prépare pour ces nuits blanches !

“Cela dit, ces derniers jours, il me semble avoir eu un

un petit second souffle qui m’a donné un peu plus d’énergie.

“C’est exactement ce qui s’est passé avec Nelly et Arthur dans les jours qui ont précédé mon arrivée, alors peut-être que cela signifie que bébé sera

ici bientôt !”

Billie a partagé la nouvelle que sa petite fille était arrivée le dimanche 4 décembre.

Elle a dit à ses 2,6 millions de followers : “Bienvenue dans le monde notre belle petite fille 02 ~ 12 ~ 22 Nous sommes tellement amoureux de notre précieux petit chéri .”

Leur paquet de joie est arrivé au bon moment car ils viennent d’emménager dans leur manoir d’Essex de 1,4 million de livres sterling.

Greg et Billie ont acheté la propriété en 2020 et l’ont refaite depuis.

Bien qu’ils veuillent montrer leur nouveau pad, ils passeront le jour de Noël chez sa mère Suzie.

Mais elle aura certainement de beaux cadeaux à offrir à sa famille.

La nouvelle maman s’est récemment associée à Baylis & Harding pour créer sa propre édition de Noël – et ils iront certainement sous le sapin cette année pour ses proches.

Billie nous a dit : « Les produits Baylis & Harding sont luxueux mais abordables, ce qui est évidemment si important en ce moment compte tenu du climat actuel.

“Ce que j’aime aussi, c’est qu’il y en a pour tous les goûts dans

my Edit, que ce soit pour la famille, les amis, et il y a même des remplisseurs de bas pour les enfants.

“Arthur adore le bain moussant dinosaure et Nelly adore ses pétillants de bain licorne.

“Une autre chose que j’aime à propos des cadeaux Baylis & Harding, c’est qu’ils sont tous si joliment emballés, donc une grande partie du travail acharné est fait pour vous et vous pouvez simplement les mettre dans un sac cadeau et les placer directement sous l’arbre.”

Les bergers sont maintenant une famille de cinq[/caption]

Greg et Billie ont annoncé leur troisième grossesse plus tôt cette année[/caption]

Billie pense que les produits Baylis & Harding sont les cadeaux de Noël parfaits[/caption]