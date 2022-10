Billie Faiers montre sa bosse de bébé alors qu’elle se prépare enfin à emménager dans un manoir de 1,4 million de livres sterling

BILLIE Faiers a montré sa bosse de bébé dans une robe moulante alors qu’elle se prépare à emménager dans son manoir d’Essex de 1,4 million de livres sterling.

La star de télé-réalité – qui est actuellement enceinte de son troisième enfant – a donné aux fans un aperçu de son ventre en pleine croissance dans un maxi numéro brun chocolat.

Billie Faiers a montré sa bosse de bébé en pleine croissance dans une robe moulante[/caption]

La star de télé-réalité se prépare pour son troisième enfant[/caption]

La favorite de la télévision, 32 ans, rayonnait pour un selfie alors qu’elle montrait sa nouvelle coiffure.

La beauté blonde a relooké ses mèches avec une teinte plus foncée de couleur de cheveux et d’extensions.

Montrant son barnet frais, Billie a écrit: “C’est le moment de la saison, le temps des nouveaux cheveux.”

Billie et sa famille ont été occupés à rénover la propriété des années 1920 à quatre lits au cours des deux dernières années.

Maintenant que le travail est enfin terminé, Billie, Greg, 37 ans, et leurs enfants peuvent profiter de leur nouvelle maison.

Le couple a partagé à quoi ressemble leur jardin sur leur compte Instagram dédié à la maison.

Nelly, huit ans, Arthur, cinq ans, et leur petit frère ou petite sœur pourront également profiter de l’étonnante maison de jeu dotée d’un toboggan, d’un portique d’escalade et de balançoires.

Les quelques années n’ont pas été faciles pour le couple depuis qu’ils ont acheté le coussin.





Ils avaient prévu de transformer l’espace délabré en leur maison de rêve de cinq chambres avec une rénovation époustouflante qui comprenait une extension de deux étages, une salle de sport, une salle de jeux et un immense dressing.

Mais ils se sont vu refuser le permis de construire au milieu du tumulte des voisins qui ont affirmé que les travaux étaient «excessifs» et non conformes aux autres propriétés de la rue.

Billie et Greg sont partis et ont modifié les plans, qui ont ensuite été approuvés.

Depuis lors, ils informent les fans des progrès réalisés sur les réseaux sociaux et leur émission télévisée Billie and Greg: The Family Diaries.

Le manoir de Brentwood est presque assez complet.

C’est un bon moment car ils s’attendent à accueillir leur troisième enfant dans le monde plus tard cette année.

Ils ont annoncé la nouvelle passionnante en juin.

