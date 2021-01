Billie Faiers a fait l’éloge de sa mère qui l’a élevée ainsi que sa sœur Sam après que leur père biologique les a quittés – et leur beau-père a été emprisonné pour des infractions liées aux armes à feu et la fourniture de drogue.

Billie et Sam ont tous deux 30 ans – mais ne sont pas jumeaux et sont nés à des extrémités opposées de l’année en 1990 de maman Suzie Wells et de son père Lee Faiers, avec Billie né en janvier et Sam en décembre.

Les parents de la sœur se sont séparés quand ils étaient jeunes – mais le prochain mariage de Suzie avec Dave Chatswood a pris fin après qu’il ait été emprisonné pendant 12 ans pour des crimes liés aux armes à feu et aux drogues.

Susie a ensuite élevé les filles en tant que mère célibataire et, maintenant qu'elle est elle-même mère, Billie a jailli de son admiration pour Suzie.









S’adressant au Sun dans le Fabulous Magazine de dimanche, Billie a déclaré: «Nous nous appelons les Trois Mousquetaires. Nous sommes inséparables. Nous disons toujours que nous avons les meilleurs moments quand nous sommes ensemble, juste à trois.

Billie et Sam étaient des tout-petits lorsque leur père biologique les a quittés – et ont depuis exprimé le choc et la honte à propos des informations plus récentes selon lesquelles il avait attaqué sa petite amie.

Alors que les sœurs n'avaient que 12 et 11 ans lorsque Dave a été emprisonné, Billie dit: «De toute évidence, c'était horrible et vraiment triste, mais maman tenait si bien que Samantha et moi allions toujours bien», dit Billie, qui fête ses 31 ans vendredi.







«Aux âges où nous étions, cela aurait pu être très dommageable, mais ma mère était incroyable. Nous avons vraiment de la chance qu’elle soit si forte et qu’elle soit restée forte tout au long de cette situation.

Billie est maintenant la mère de sa propre fille, Nelly, six ans, et de son fils Arthur, trois avec son propre mari Greg Shepherd, 45 ans.

La jeune maman – qui a eu 31 ans elle-même cette semaine et devrait apparaître sur ITV Dancing On Ice le week-end prochain – dit qu'elle a un nouveau niveau de respect pour sa mère, Suzie, alors qu'elle se rend compte des sacrifices qu'elle a dû faire en tant que mère seule.









Elle a dit: «Quand vous êtes adolescent, vous pouvez être égoïste et penser que le monde tourne autour de vous.

«C’est quand vous devenez maman vous-même que cela vous fait réaliser tout ce que votre propre maman a fait pour vous.

«Ce n’était même pas une situation où elle a choisi de se séparer de mon père. Il a été enlevé d’elle et de nous, et le simple fait de penser aux sacrifices qu’elle a faits pour nous en tant que parent célibataire nous rend si reconnaissants.