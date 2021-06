Billie Faiers et Greg Shepherd, le film Mummy Diaries, tourne à 1,4 million de livres sterling après que sa sœur Sam a radicalement quitté l’émission

BILLIE Faiers et Greg Shepherd ont été vus en train de filmer le nouveau spin-off de Mummy Diaries pour la première fois.

Le couple a décroché sa propre émission – The Family Diaries – après que sa sœur Sam ait radicalement quitté la longue série.

Billie Faiers a été vue de retour en train de filmer aujourd’hui[/caption]

Et ils n’ont pas perdu de temps pour se remettre au travail sur l’émission, qui se concentrera sur la rénovation de son somptueux manoir d’Essex de 1,4 million de livres sterling.

Aujourd’hui, le couple a été vu en train de superviser les travaux de construction sur la propriété.

La maman de deux enfants, Billie, 31 ans, avait l’air incroyable dans un ensemble de gym gris, tandis que Greg semblait également avoir été à la gym.

Billie et Greg ont eu leur propre émission – The Family Diaries[/caption]

Le couple a été vu en train de regarder autour de leur nouvelle maison[/caption]

L’été dernier, Billie et Greg ont finalement obtenu le feu vert pour commencer à travailler sur la maison de leurs rêves.

Ils se disputaient avec des voisins depuis des mois à propos de leur projet de rénover en profondeur leur maison d’Essex.

Les voisins avaient qualifié le développement d' »excessif », mais après que le couple ait réduit la construction de quelques centimètres, ils ont été conquis.

Les enfants de Billie, Nelly et Arthur, figureront également dans l’émission[/caption]

Billie avait filmé aux côtés de sa soeur Sam et de sa famille[/caption]

Sam a décidé de prendre du recul[/caption]

La série devrait se concentrer sur leurs rénovations domiciliaires[/caption]

Le couple essaie de construire la maison de ses rêves[/caption]

En plus d’une extension avant d’un étage pour inclure un nouveau porche d’entrée, ils prévoient des améliorations paysagères et la création d’une entrée/sortie.

La semaine dernière, Sam, 30 ans, et son partenaire Paul ont révélé qu’ils se retiraient de la série après sept ans pour se concentrer sur de nouveaux projets loin de la caméra.

Parlant de la sortie de sa sœur, Billie a déclaré aux fans: « Alors qu’un voyage se termine, un autre commence ….

Billie avait fière allure dans un ensemble de gym gris[/caption]

Le couple a hâte de partager la prochaine étape de son voyage avec les fans[/caption]





« Et quel voyage incroyable cela a été filmer avec ma sœur et ma famille au cours des 7 dernières années a été l’expérience la plus merveilleuse et nous avons vraiment fait les MEILLEURS souvenirs tous ensemble.

« Tournage @mummydiariesofficial Je dis toujours que c’est comme le meilleur film familial de tous les temps !!! Nous sommes éternellement reconnaissants à tous nos incroyables fans et abonnés de journaux de maman Merci pour tout votre soutien au fil des ans «

Elle a poursuivi: « CEPENDANT …. Le spectacle doit continuer pour nous Shep’s Je suis TRÈS excité que nous tournions maintenant pour ‘Billie and Greg ~ The Family Diaries’ @gregory_shep les enfants et moi sommes ravis de vous accompagner dans ce prochain chapitre passionnant de notre voyage ! . «

S’adressant à sa sœur, elle a ajouté : « Je souhaite à ma sœur @samanthafaiers tout l’amour et la chance du monde pour ta prochaine aventure «