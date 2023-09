Billie Faiers est magnifique alors qu’elle montre ses jambes dans une audacieuse robe fendue aux cuisses.

BILLIE Faiers était sensationnelle dans une robe fendue à hauteur de cuisse associée à des talons gratte-ciel.

L’ancienne star de TOWIE, 33 ans, respirait l’élégance dans la robe longue en satin crème qui présentait un design dos nu élégant.

Billie Faiers était sensationnelle dans une robe fendue à hauteur de cuisse avec des talons gratte-ciel[/caption] Goff

La star de Mummy Diaries respirait l’élégance dans sa robe en satin crème alors qu’elle sortait aux Licensing Awards[/caption] Goff

La mère de trois enfants a ramené ses mèches blondes en un chignon bas pour que sa tenue puisse occuper le devant de la scène[/caption]

Une fente sur le côté droit a mis en valeur les jambes toniques de la mère de trois enfants, mais elle a gardé les choses sophistiquées avec des chaussures argentées et d’énormes boucles d’oreilles étincelantes.

Billie a attaché ses cheveux blonds en un chignon bas et a gardé son maquillage frais pour que sa robe puisse attirer toute l’attention.

Pourtant, la star de Mummy Diaries a ajouté une touche de couleur avec un sac à main jaune.

Elle a affiché un sourire radieux alors qu’elle bravait la pluie pour les Licensing Awards.

Billie est de retour à la maison après ses somptueuses vacances à 800 £ la nuit avec son mari Greg, 38 ans, et leurs enfants.

Elle a eu honte des vacances pour ce voyage coûteux après avoir posté sur Instagram la photo la montrant elle et Greg posant avec Nelly, neuf ans, Arthur, six ans et Margot, huit mois.

L’un d’entre eux a répondu : « J’ai encore assez de vacances, cela vaut sûrement tout ce « travail acharné ». »

Un autre a déclaré : « J’ai aimé les regarder au fil des années, mais quand ils essaient d’établir un lien avec le reste d’entre nous, c’est douloureux à voir parce qu’ils n’arrivent pas du tout à s’identifier. »

Le couple et leurs enfants ont déjà pris une série de vacances cette année, notamment aux Maldives, à Abu Dhabi et à Disneyland Paris.

Ils sont également revenus d’un séjour dans les Cotswolds quelques jours seulement avant de s’envoler pour la Grèce.

Pourtant, Suzie Wells, la mère de Billie et de la star de télé-réalité Sam, n’a pas tardé à défendre le couple – disant au Sun que le couple travaillait dur pour mériter sa vie somptueuse.

Suzie, 54 ans, a expliqué qu’elle avait du mal à se retenir lorsqu’ils étaient attaqués.

Elle a déclaré à Then Sun : « Il est difficile de ne pas réagir quand des gens disent : « On leur donne ceci et cela et ils regardent leur style de vie ».

« Eh bien, mes filles ont travaillé très dur pour obtenir ce qu’elles ont. Je les vois tous les deux en lambeaux – ils n’ont pas de nounou pour s’occuper des enfants.

« Chacun a son opinion, mais quand les gens deviennent méchants, ce n’est pas nécessaire. Mais il vaut mieux l’ignorer.

L’ancien de TOWIE a ajouté une touche de couleur avec un sac à main jaune[/caption] BillieShepherd/Instagram

Billie a récemment eu honte d’un voyage en Grèce en vacances[/caption] Instagram

Billie et son mari Greg sont de retour à la maison après leur dernier voyage ensoleillé[/caption]