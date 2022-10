Billie Faiers emménage enfin dans un manoir à 1,4 £ après presque trois ans et se dispute avec des voisins

BILLIE Faiers a ENFIN emménagé dans son manoir d’Essex de 1,4 million de livres sterling après trois ans de rénovations.

Le couple a été occupé à rénover la propriété des années 1920 à quatre lits au milieu des rangées avec leurs voisins.

Sur de nouvelles photos, des camionnettes de déménagement ont été vues arriver sur l’immense propriété alors qu’elles déchargeaient des cartons.

Il montrait des meubles en cours de livraison, y compris des chaises de salle à manger dans l’allée.

Maintenant que le travail est enfin terminé, Billie, 32 ans, Greg, 37 ans et leurs enfants peuvent profiter de leur nouvelle maison.

Ils ont récemment jeté un coup d’œil à l’extérieur de leur magnifique maison alors qu’ils nettoyaient leurs fenêtres.

Et maintenant, le couple a partagé à quoi ressemble leur jardin sur leur compte Instagram dédié à la maison.

L’espace extérieur dispose d’un incroyable coin salon extérieur, avec un lit de repos, des canapés confortables et un barbecue.

Nelly, huit ans, Arthur, cinq ans, et leur petit frère ou petite sœur pourront également profiter de l’étonnante maison de jeu dotée d’un toboggan, d’un portique d’escalade et de balançoires.

Non seulement cela, ils ont aussi une immense piscine, un jacuzzi et un foyer.





Ils ont légendé le message: “Les meubles de jardin sont arrivés, nous avons peut-être manqué l’été, mais je suis sûr que cela sera mis à profit l’année prochaine pour la fête de la piscine en attendant.”

Les fans se sont précipités dans la section des commentaires pour partager leur étonnement face à l’espace.

Ils avaient prévu de transformer l’espace délabré en leur maison de rêve de cinq chambres avec une rénovation époustouflante qui comprenait une extension de deux étages, une salle de sport, une salle de jeux et un immense dressing.

Mais ils se sont vu refuser le permis de construire au milieu du tumulte des voisins qui ont affirmé que les travaux étaient «excessifs» et non conformes aux autres propriétés de la rue.

Billie et Greg sont partis et ont modifié les plans, qui ont ensuite été approuvés.

Depuis lors, ils informent les fans des progrès réalisés sur les réseaux sociaux et leur émission télévisée Billie and Greg: The Family Diaries.

Le manoir de Brentwood est presque assez complet.

C’est un bon moment car ils s’attendent à accueillir leur troisième enfant dans le monde plus tard cette année.

Ils ont annoncé la nouvelle passionnante en juin.

